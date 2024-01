“Origin” : le dernier film d’Ava DuVernay est ambitieux et unique en son genre

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

ÉtoileSolide ÉtoileSolide ÉtoileSolide ÉtoileSolide ( 4 étoiles ) « Origin », l’adaptation audacieuse et ambitieuse d’Ava DuVernay du livre tout aussi audacieux et ambitieux « Caste », opère à tant de niveaux à la fois que l’effet est souvent vertigineusement désorientant. Mais tenez bon : les téléspectateurs qui se laissent emmener dans ce vaste voyage, parfois digressif, en ressortiront non seulement édifiés, mais émotionnellement épuisés et, d’une manière ou d’une autre, purifiés.

L’ancienne journaliste du New York Times, Isabel Wilkerson, a publié « Caste » en 2020, à la suite du meurtre en 2012 d’un adolescent afro-américain non armé nommé Trayvon Martin, à une époque où les « conversations sur la race » conventionnelles ne semblaient tout simplement pas assez précises pour contenir une peur naissante. , la rage et la violence réflexive que sa mort en est venue à symboliser. Dans son livre, Wilkerson relie le racisme systémique anti-Noirs en Amérique à des structures similaires dans le monde et à travers l’histoire, tissant un fil rouge sang entre Jim Crow, les croyances de l’ère nazie sur l’eugénisme et l’extermination et les hiérarchies vieilles de plusieurs siècles en Inde. où les plus défavorisés – autrefois appelés Intouchables, maintenant connus sous le nom de Dalits – sont relégués aux emplois les plus humiliants et au statut social dégradant du pays.

Les idées de Wilkerson étaient brillantes et complexes, et leur donner vie à l’écran n’est pas pour les faibles d’esprit : DuVernay, sagement, n’a pas fait de conférence illustrée bavarde. Au lieu de cela, elle a fait de Wilkerson le protagoniste d’un drame qui implique non seulement une fascinante chasse au détective intellectuel, mais une histoire universelle de traumatisme, de perte, de guérison et de famille.

Au cœur de ce récit volumineux, parfois ample, se trouve Aunjanue Ellis-Taylor, qui incarne Wilkerson dans une performance centrale époustouflante qui l’appelle à être stoïque et inflexible un instant, et fragilement vulnérable le lendemain. « Origin » commence lorsque Wilkerson prend soin de sa mère âgée et subit la perte soudaine et choquante d’un autre membre de sa famille ; ce chagrin la suit alors qu’elle tente d’expliquer – à elle-même plus qu’à quiconque – pourquoi la race n’est pas adéquate pour contenir les histoires que nous racontons sur nous-mêmes et sur les autres. Cette quête la mènera en Allemagne, en Inde et dans le Midwest américain ; il ramènera également le public à Berlin et dans le sud des États-Unis dans les années 1930.

Et cela l’emmènera à une réunion de famille, où Wilkerson aura l’une des nombreuses conversations drôles et éclairantes avec sa cousine Marion, jouée avec chaleur et ricanement par une Niecy Nash radieuse. Cela l’enverra rencontrer le véritable érudit et activiste dalit Dhrubo Jyoti, qui joue lui-même, ainsi que dans une piscine de l’Ohio qui a été le site d’un cas notoire de ségrégation raciste. Cette scène, dans laquelle Wilkerson parle avec un témoin direct de ces événements, ressemble à un documentaire – un motif que DuVernay utilise avec un effet impressionnant tout au long de « Origin », qui semble créer un nouveau langage cinématographique de la même manière que Wilkerson elle-même a essayé de capturer et d’exprimer. une nouvelle notion.

Il y a des moments où la technique aboutit à un film qui semble trop énorme, trop tentaculaire pour être lisible. Mais DuVernay – travaillant ici avec une excellente équipe, dont le directeur de la photographie Matthew J. Lloyd et le monteur Spencer Averick – garde les rênes d’une histoire qui prend de l’ampleur et de la force cumulative à mesure que ses vignettes et les idées de Wilkerson s’accumulent. Une scène avec Nick Offerman, jouant un plombier venant aider Wilkerson chez sa mère, devient une classe de maître en expression tacite alors que Wilkerson se force à ne pas voir son chapeau « Make America Great Again » ; une séquence reconstituant la mort de Trayvon Martin, qui ouvre le film, est revisitée avec une puissance dévastatrice. Le passage le plus déchirant d’Origin met en scène un personnage joué par Audra McDonald, racontant comment le simple choix du nom d’un enfant peut pénétrer un édifice autrement insoluble de haine irrationnelle et de déshumanisation.

Un air de tristesse imprègne « Origin » – comment pourrait-il en être autrement, étant donné le sujet de Wilkerson et les circonstances de sa vie lorsqu’elle l’a exploré ? Mais DuVernay parvient à injecter de l’exaltation et des moments de joie et d’humour authentiques dans une entreprise qui vibre de vie dans tous ses détails et contradictions. En tant que film qui transcende les genres, « Origin » est grand et audacieux, indiscipliné et totalement autonome. Œuvre d’émotion profonde et de catharsis, c’est sans aucun doute l’un des films les plus puissants à l’écran cette saison. Et en tant qu’exercice d’utilisation du cinéma pour créer quelque chose de nouveau – quelque chose de presque indescriptible – il est plus que à la hauteur de son titre.

PG-13. Dans les cinémas de la région. Contient du matériel thématique impliquant le racisme, la violence, des images troublantes, des grossièretés et le tabagisme. 135 minutes.