“Origin” échoue à la fois comme devoir et comme divertissement

L’année 1999 a tendance à rester dans les mémoires comme une année record pour le cinéma américain. C’est à ce moment-là que nous avons eu La matrice, Club de combat, Le Projet Blair Witch, et bien d’autres films mémorables. C’est aussi l’année où un film d’animation pour enfants d’une heure intitulé Notre ami Martin sortit de.

Il y avait une réaction dans la classe chaque fois que notre professeur d’école primaire sortait des vidéos « éducatives » au lieu d’une véritable leçon – de l’excitation parce que cela signifiait que nous n’avions probablement pas de devoirs et que nous n’avions pas à écouter quelque chose d’ennuyeux ; j’avais peur parce que c’était presque toujours quelque chose que nous avions déjà regardé une douzaine de fois. Notre ami Martin C’était étrange. Il suit deux collégiens – un noir, un blanc – qui voyagent dans le temps et parlent à Martin Luther King Jr. après une rencontre magique avec sa montre dans un musée. De temps en temps, les garçons avancent dans le temps : Martin à 12 ans, Martin à 15 ans, à 27 ans, à 34 ans. Dans chaque cas, King expose la situation raciale en Amérique, une leçon transmise au public par l’intermédiaire des garçons. Ce qui est intéressant Notre ami Martin est que bon nombre de ces séquences ont été mélangées à des images réelles de l’époque. Dans une scène, les garçons sont témoins de l’émeute de Birmingham en 1963, des images en noir et blanc de Bull Connor ordonnant aux flics d’arroser les passants, associées à des dessins animés en couleur extraits d’un livre pour enfants. La méthode était lourde mais efficace ; même maintenant, Notre ami Martin maintient une franchise sur le racisme qui est surprenante. Plus tard dans le film, les garçons tentent de remonter le temps pour empêcher l’assassinat de King, transformant ainsi l’avenir en un paysage infernal raciste. L’implication est que, sans King, sans le travail d’une seule personne exceptionnelle, l’Amérique serait tombée dans un pays fasciste, encore plus profondément ségrégué. C’est un film pour enfants. Il existe de pires façons de faire passer le message.

Je pensais à Notre ami Martin souvent en regardant Ava DuVernay Origineun film inspiré du livre Caste : les origines de notre mécontentement par la journaliste Isabel Wilkerson. Plus précisément, j’ai pensé aux inconvénients du cinéma didactique qui, contrairement aux programmes éducatifs pour enfants, vise à enseigner aux adultes une leçon simplifiée.

Si l’on regardait Origine n’étant pas familier avec le matériel source, on pourrait avoir à tort l’impression que le livre de Wilkerson est un mémoire plutôt qu’une étude sociologique journalistique traditionnelle. Le film suit une version dramatisée de Wilkerson, interprétée par Aunjanue Ellis-Taylor, alors qu’elle tente de formuler la théorie socio-historique de tout ce qui sous-tend son livre. Qu’est-ce qui unit l’oppression raciste des Noirs américains au ciblage génocidaire des Juifs pendant l’Holocauste ? Quel rapport cela pourrait-il avoir avec le système de castes indien et la segmentation hiérarchique de la société indienne ? Apparemment, le parcours de Wilkerson est un parcours compliqué. Son argument est que la « race » ne peut pas rester la couverture des cas de sectarisme qui transcendent les frontières socio-économiques et ethniques. “Nous appelons tout ce qui est du racisme”, déclare Wilkerson dans le film. “Qu’est-ce que ça veut dire encore ?”

Partir de cette supposition et la traiter comme une ligne directrice intellectuelle robuste et à plusieurs niveaux du film aurait pu donner Origine cohérent et convaincant. Mais DuVernay n’a aucun intérêt à présenter des preuves inédites sur lesquelles son public pourrait réfléchir, et aucun scrupule à permettre à la théorie même qu’elle dramatise de pénétrer les fondements esthétiques du film. Origine ce ne sont pas des devoirs ; c’est trop pré-digéré pour ça. Parce que le film est aussi une hagiographie, il comporte de multiples séquences prolongées dans lesquelles les luttes personnelles de Wilkerson – principalement le double coup de poing de la mort de son mari et de sa mère – sont censées illustrer une force intérieure et un génie qui, selon DuVernay, sont déjà évidents – c’est une version accélérée de Un bel espritLe portrait condescendant du génie, sans les équations flottantes ni la découverte.

OrigineLa séquence d’ouverture de contribue en quelque sorte à décrire le projet du film dans son ensemble. Le film commence par une représentation dramatique du meurtre de Trayvon Martin. En effet, la mort de Martin agit comme un catalyseur pour le parcours d’enquête de Wilkerson. C’est à travers les facteurs croisés du lieu, de l’époque et des circonstances de Martin qu’elle est poussée à essayer de trouver une méthode pour deviner une compréhension plus complète de l’oppression. DuVernay est une cinéaste intéressée à capturer la texture et la chaleur tactile, et dans ces premiers instants, elle utilise ces éléments pour créer un sentiment d’intimité et de proximité entre Martin et son public. Martin se dirige vers le dépanneur et descend une rue de banlieue, discutant au téléphone. DuVernay travaille sur le mode de l’intimité comme identification, de l’expérience subjective du cinéma comme canal d’empathie et de compréhension.

Le problème est que ce ne sont pas des scènes et des séquences autonomes. Dans chaque cas, une partition insistante et soulignée pousse le public vers la réaction correcte, chaque gros plan fatidique étant souligné par des cordes tristes ou un piano sentimental. Le suspense se prolonge dans le mélodrame condescendant au ralenti, où le coup de feu qui s’ensuit semble fatal. Il n’y a jamais eu de relation linéaire entre l’empathie et le changement de comportement, entre l’attachement émotionnel et l’application personnelle. Le film peut sombrer dans la manipulation, mais cette manipulation, lorsqu’elle fonctionne de manière organique, semble presque logique plutôt que coercitive. Si le divertissement est l’association par défaut du cinéma pour la plupart des publics, quelle est la responsabilité du cinéaste dans cette association ? C’est là la base de l’aversion morale du réalisateur autrichien Michael Haneke à l’égard la liste de Schindler. “La simple idée d’essayer de dessiner et de créer du suspense sur la question de savoir si de la pomme de douche va sortir du gaz ou de l’eau, pour moi est indescriptible.” il a dit. Origine fonctionne au niveau du didactisme hollywoodien, ce qui signifie qu’il se livre aux mêmes tropes que n’importe quel larmoyant en quête d’Oscar et ne peut être séparé du divertissement.

Un échec similaire dans cette direction est la mini-série HBO 2021 de Raoul Peck Exterminez toutes les brutes, qui visait à associer les commentaires sur le colonialisme, le génocide et le racisme avec des reconstitutions d’une violence intense des épisodes historiques qu’il suit, du débarquement de Colomb sur le continent nord-américain à la Piste des larmes. Où Exterminez toutes les brutes opéré sur un mode choc et crainte, chaque coup de fouet et chaque viol soi-disant inébranlables étant livrés dans le cadre d’une polémique moralisatrice dans la même veine que 12 ans d’esclavage, Origine » fait appel à une foule libérale plus standard qui préfère glousser de consternation et acheter consciencieusement un exemplaire du livre plutôt que de s’engager profondément dans ses implications. Origine est un film pour ceux qui aiment Bill Gates, un film où les institutions sont considérées comme des théâtres altruistes du changement social et où les leçons de l’histoire sont simples et faciles à tirer.

Le film recourt à des dramatisations routinières de l’Holocauste et du racisme Jim Crow. Il présente l’amour interracial, ou intercaste, comme un acte transgressif qui change l’histoire. Ses versions du journalisme et de la recherche universitaire n’existent que dans les galas, les musées et les conférences qui attirent les riches acteurs du changement. Il confond la sentimentalité maudlin avec des sentiments réels. La plupart des conversations intellectuelles décrites dans Origine sont montés sans dialogue, sans aucune possibilité de croire que le public pourrait être intéressé par les moindres détails de l’argumentation de Wilkerson. Au lieu de cela, les reconstitutions remplacent le travail. Des concepts disparates sont effondrés, des pièces assemblées sans s’emboîter. Cela a conduit à un refrain selon lequel le film aurait été mieux adapté en tant que documentaire, un média dans lequel DuVernay a connu du succès dans le passé. Mais, à la fin de OriginePendant deux heures et demie, j’ai eu l’impression qu’un documentaire aurait obligé DuVernay à se débattre avec le travail de Wilkerson, sans parler de Caste critiques, plus qu’elle n’en avait envie.

Hari Ramesh, révision Caste dans Magazine de dissidence, a écrit : « Adopter la caste en tant que catégorie historique transnationale génère des idées importantes, mais pousser trop loin risque de confondre différentes circonstances politiques. Lorsque nous conceptualisons et résistons à l’assujettissement racial avant tout parce qu’il s’agit d’un système de castes, nous risquons de perdre des connaissances vitales, nées du contexte, qui pourraient aider et dynamiser nos efforts politiques. Origine n’est pas intéressé par le contexte. Pour un film qui vise à regrouper diverses histoires sociologiques en un seul concept, il y a un manque choquant, ou peut-être sans surprise, flagrant, de discussion matérielle. Le « capitalisme » est évoqué une fois en passant. L’argent semble exister comme un concept éphémère : les billets d’avion sont réservés, les contrats sont négociés, les salaires sont payés, mais tout cela hors écran. Le film dépeint Wilkerson comme quelqu’un qui flotte au-dessus de sa théorie, détaché des mêmes préoccupations que ses sujets.

Tout cela serait facilement écarté si DuVernay ne faisait pas tout son possible pour insister sur l’importance de Origine sur le monde. Dans une interview avec David Remnick à Le new yorkerDuVernay a eu l’échange suivant :

Je voulais qu’il sorte cette année. Pourquoi? À cause des élections ? Oui. Je voulais qu’il sorte cette année. Je veux que nous soyons attentifs. Quand je dis nous, tout ce pays. J’ai vraiment l’impression que nous sommes fatigués. Nous sommes épuisés et il est difficile de nous concentrer car il se passe tellement de choses. Nous sommes surstimulés et nous devons nous réveiller et nous concentrer sur ce qui se passe. Je veux que ce film contribue à cette conversation. . . cette transition de pouvoir qui est à venir, peut-être. Nous avoir pour comprendre cela.

Ici, le film de DuVernay se présente non seulement comme un paratonnerre pour l’introspection de la nation, mais comme un véritable moyen d’orienter la réalité. Comme l’écrit Lauren Michele Jackson dans son Examen de Caste“C’est un endroit agréable à vivre, un endroit où nous pouvons croire que les personnes au pouvoir ne sont qu’à une interaction sincère des radicaux…