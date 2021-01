L’ex-femme infidèle de PHIL Collins, Orianne Cevey, vend aux enchères ses disques d’or et ses récompenses pour aussi peu que 100 $ après leur divorce amer.

Cevey a mis aux enchères plusieurs LP en or et « Assorted Phil Collins Awards » dans le but de lever des millions de dollars.

Un disque d’or de «The Principle of Moments» de Robert Plant, qui a été présenté à Collins lors de sa sortie par son label, sera mis aux enchères le mois prochain.

Chacun des enregistrements a une valeur estimée de 100 $ à 1 000 $.

Les autres articles mis aux enchères comprennent les sacs à main Chanel, les montres Rolex et certaines des 5000 paires de chaussures de créateurs de Cevey.

Les articles les plus inhabituels comprennent un diamant non serti de 10,35 carats d’une valeur estimée de 600 000 $ à 800 000 $.

La vente aux enchères, avec Kodner Galleries, est prévue pour le 3 février.

Un représentant de Kodner a déclaré PageSix que Cevey voulait désencombrer alors qu’elle emménageait dans une maison plus petite.

«Elle déménage dans une maison plus petite et se débarrasse de certains de ses vêtements et bijoux qu’elle ne porte plus… Je veux dire, après tout, elle a 5 000 paires de chaussures seule et seulement deux pieds. Elle ne peut pas toutes les porter. !

« Orianne a trouvé l’organisation du déménagement très cathartique et est allée très Marie Kondo et s’est débarrassée d’un certain nombre d’articles qui ne lui ont plus suscité de joie. »

Sur les articles sélectionnés aux enchères, dix pour cent des bénéfices seront reversés à la Never Give Up Foundation, une organisation caritative créée par Cevey et Collins qui aide les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière.

Cela vient quelques jours après que Collins ait accepté une offre de vendre son manoir de Miami Beach, forçant Cevey, 46 ans, et son nouveau mari de toyboy Thomas Bates, 31 ans, à quitter définitivement le manoir du champ de bataille.

MARIAGE SECRET VEGAS

La spectaculaire propriété de six chambres de 29,3 millions de livres sterling du chanteur est maintenant répertoriée comme une vente «contingente», ce qui signifie qu’un accord de principe a été conclu.

La vente clôturera enfin un chapitre de l’étonnante bataille de la légende de la pop pour la maison – qui, selon ses avocats, a fait l’objet d’une «prise de contrôle armée» par Cevey.

Mais il fait toujours face à une féroce bataille judiciaire sur la revendication d’Orianne de la moitié des bénéfices.

Des camions de déménagement ont été repérés plus tôt ce mois-ci en train de transporter ses affaires après qu’un juge lui ait ordonné de sortir.

Le créateur de bijoux suisse aurait acheté une maison de 4 millions de livres sterling au bord de l’eau à Fort Lauderdale, à proximité, pour se rapprocher de Thomas.

La légende de Genesis, Phil, n’a pas mis les pieds dans son manoir depuis septembre dernier après avoir appris le mariage secret de Cevey à Las Vegas avec l’ancien musicien du groupe de reprises.

Il a acheté l’endroit pour 24 millions de livres sterling en 2015 et y a vécu avec Orianne après leur réconciliation après leur divorce en 2008.

Cevey et Collins se sont mariés en 1999 et ont divorcé en 2006.

Après leur réunion en 2016, les choses ont de nouveau mal tourné lorsque Collins a découvert que Cevey s’était secrètement marié.