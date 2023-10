CNN

Un soldat israélien enlevé par le Hamas a été secouru lors d’une opération conjointe spéciale, a déclaré à CNN les Forces de défense israéliennes (FDI), la première extraction d’otages réussie depuis le déchaînement du groupe militant le 7 octobre.

Dans son annonce initiale, l’armée israélienne a déclaré que le Pvt. Ori Megidish a été « libérée ». Mais il s’agissait d’une erreur de traduction, a déclaré mardi le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, à Anderson Cooper de CNN.

Megidish faisait partie des plus de 200 otages détenus par le Hamas et a été « activement secouru » avec « des bottes sur le terrain » dans le cadre d’une opération conjointe entre Tsahal et l’Agence de sécurité israélienne (ISA), également connue sous le nom de Shin Bet, a déclaré Conricus.

Alors qu’Israël a déclaré une « nouvelle phase de guerre » en commençant ses opérations terrestres vendredi dernier, Conricus a déclaré que « sur la base des renseignements », les forces spéciales israéliennes sont entrées dans le nord de Gaza, sachant où elle se trouvait, et l’ont secourue.

“Il s’agissait en effet d’une opération spéciale visant spécifiquement à la faire sortir”, a-t-il déclaré.

“Ils étaient là pour un travail”, a déclaré Conricus, ajoutant qu’il était satisfait du résultat car Megidish va “bien mentalement et physiquement” et a retrouvé sa famille.

Megidish a également partagé des informations sur sa captivité avec des agents des renseignements israéliens qui « pourront être utilisées à l’avenir », a ajouté Conricus.

“Nous sommes résolument déterminés à récupérer tous nos 238 otages actuellement détenus par le Hamas à Gaza, tous, pour les ramener chez eux”, a-t-il déclaré, mais il s’est arrêté sur la question de savoir si d’autres opérations similaires étaient prévues sur la base des renseignements sur les otages restants. ‘ où se trouve.

La libération des otages intervient dans un contexte de pression internationale croissante sur le gouvernement israélien pour obtenir la libération des autres personnes retenues captives à Gaza depuis plus de trois semaines depuis le déchaînement du Hamas en Israël qui a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

Selon une estimation publiée la semaine dernière par le bureau de presse du gouvernement israélien, 135 otages détenteurs de passeports étrangers de 25 pays figurent parmi les personnes détenues à Gaza, dont des civils, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées ainsi que des soldats.

Le Hamas, le groupe militant qui dirige Gaza, n’a jusqu’à présent libéré que quatre otages – deux femmes âgées israéliennes fragiles et une mère et sa fille américaines – mais des négociations pour libérer un grand nombre de captifs sont en cours compliqué par l’expansion d’Israël de son opérations au sol dans le territoire assiégé.

Le Qatar a été un canal clé dans les délibérations du Hamas. Mais Majed Al-Ansari, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar et conseiller du Premier ministre qatari, a déclaré à CNN samedi que l’escalade israélienne sur le terrain rend la situation « considérablement plus difficile ».

En réponse à ces commentaires, Conricus a déclaré qu’il « soutiendrait que la réalité sur le terrain dicte différemment » en fonction du sauvetage de Megidish par Tsahal.

Israël a déclaré que l’intensification de son offensive terrestre exerce une pression supplémentaire sur le Hamas et pourrait donc, en fin de compte, être utile aux efforts en cours pour libérer les otages.

Conricus a également affirmé que le Hamas se livrait à une guerre psychologique en utilisant les otages comme levier.

« La façon dont le Hamas s’est comporté jusqu’à présent est qu’il essaie de tirer parti de ses otages… afin d’atténuer sa situation de combat et la situation tactique sur le terrain », a-t-il déclaré.

Conricus, qui n’a pas exclu d’autres missions potentielles de sauvetage d’otages à l’avenir, a déclaré à CNN que les forces israéliennes sur le terrain s’attendent à une « résistance féroce » et à « une guerre dans les tunnels, des pièges, des IEDS, des mines antichar, des tireurs d’élite et bien d’autres. choses », mais jusqu’à présent, « les progrès sont bons ».

Il a ajouté que l’armée israélienne fait « des efforts considérables, désormais dans la guerre terrestre, pour faire la distinction entre combattants et non-combattants », ajoutant qu’elle « avance lentement et délibérément ».