Orhan Awatramani alias Orry s’ouvre sur sa greffe de cheveux, dit qu’il était “naturellement conscient” avant l’opération

Orhan Awatramani alias Orry est souvent aperçu avec des enfants vedettes tels que Janhvi Kapoor, Nysa Devgan, Ahan Shetty, Mahikaa Rampal et d’autres lors de fêtes à Mumbai, Dubaï et d’autres villes. Il est l’une des célébrités les plus en vogue des médias sociaux car il continue de partager des photos de ses somptueuses soirées sur son Instagram.

Cependant, beaucoup de gens ne savent pas qu’Orry a subi une greffe de cheveux après avoir commencé à perdre ses cheveux. Il s’est ouvert à peu près de la même manière et a déclaré qu’il était «naturellement conscient» avant l’opération dans une récente interview, dans laquelle l’honnêteté et la franchise d’Orry sont largement appréciées.

S’adressant à Vogue India, Orry a déclaré: “Un jour, quand vous avez 25 ans, vous ne voulez pas en avoir l’air 35. Perdre des cheveux est le premier rappel que vous vieillissez. Et pour quelqu’un comme moi qui aime expérimenter avec ses cheveux, j’étais naturellement conscient.” Révélant pourquoi il a opté pour une greffe de cheveux à un jeune âge, il a déclaré: “Il vaut mieux le faire maintenant que de faire des retouches rapides de temps en temps ou de devoir faire une greffe majeure dix ans plus tard.”





Orhan a ensuite parlé de la chirurgie en détail en expliquant : “La procédure est presque comme le jardinage lorsque vous déterrez une plante et la déplacez vers une autre partie du sol. Ils prennent les follicules de l’arrière et les placent à l’avant. Il est une opération fastidieuse de 11 heures sous anesthésie locale, mais vous êtes pleinement fonctionnel et pouvez regarder la télévision pendant l’intervention. J’ai même organisé une réunion de travail pendant l’opération.”

La sensation sur les réseaux sociaux a également partagé qu’il aimait vraiment son apparence chauve après la greffe en ajoutant : “Ils te rasent la tête pour l’opération afin que le médecin puisse voir ce qu’il fait et que tu obtiennes les meilleurs résultats. Mais j’ai fini par J’aime tellement le look chauve que je me suis rasé la tête deux fois de plus après la greffe, et je l’ai secoué.”

