Un membre du Parlement européen et plusieurs diplomates ont été arrêtés par la police lors d’une «orgie» de verrouillage illégale dans un bar du centre de Bruxelles, les médias locaux rapportant que le législateur avait tenté de fuir les lieux par une fenêtre.

Les officiers auraient rencontré 25 hommes nus en train de boire et de se droguer « Fête des jambes en l’air » quand ils ont attaqué le lieu de la rue des Pierres dans la capitale belge vendredi soir. «Nous avons interrompu un gang bang!» a déclaré une source au journal belge La Dernière Heure (DH).

L’eurodéputé József Szájer a admis dans un communiqué mardi qu’il était à la «Soirée privée» et «faux pas» était «Strictement personnel». «Je demande à tout le monde de ne pas l’étendre à ma patrie ou à ma communauté politique», il ajouta. Szájer a démissionné du parti hongrois au pouvoir, Fidesz.

Le parquet a déclaré qu’un passant avait signalé à la police qu’il avait vu un homme qu’il avait pu identifier en train de fuir le long du caniveau.

Jozsef Szajer a démissionné du Fidesz. © REUTERS / Bernadett Szabo / photo d’archive





«Les mains de l’homme étaient ensanglantées. Il est possible qu’il ait été blessé en fuyant. Des stupéfiants ont été trouvés dans son sac à dos », a déclaré le parquet dans un communiqué. «L’homme n’a pu produire aucun document d’identité. Il a été escorté jusqu’à son lieu de résidence, où il s’est identifié comme SJ (1961) au moyen d’un passeport diplomatique.

Les rassemblements de plus de quatre personnes sont interdits en Belgique et un couvre-feu est en place pour tenter de limiter la propagation du Covid-19. Toutes les personnes présentes à la fête ont reçu des amendes pour avoir enfreint les restrictions. Le parquet de Bruxelles a été informé de l’incident et a décidé de libérer les parties intéressées sans autre inculpation.

Szájer a déclaré dans sa déclaration que la police lui avait donné «un avertissement verbal officiel » et l’a ramené à la maison. Il a dit qu’il n’avait pas pris de drogue et a ajouté qu’il était « Pardon » et qu’il « profondément » a regretté d’avoir enfreint la réglementation sur les coronavirus. «C’était irresponsable de ma part. Je suis prêt à supporter l’amende qui se produit », il a dit.

