Orgasmes de super-héros: comment la sitcom surréaliste Extraordinary fera sourire les téléspectateurs

jemagine être capable de faire jouir les gens avec une seule touche. Dans Extraordinary, une nouvelle comédie dans laquelle tous les plus de 18 ans ont un super pouvoir, Gordon a ce don spécial. Sauf qu’il y voit plus un inconvénient. “Ce n’est pas cool”, dit-il lors d’un rendez-vous. Il met des gants en caoutchouc pour prouver à son rendez-vous qu’il peut la faire jouir sans le super pouvoir. Hélas, il ne peut pas – mais parce que son rendez-vous fait semblant, il se moque de lui-même.

Ce n’est qu’une des manières dont la première scénariste Emma Moran, 28 ans, utilise son monde surréaliste pour jeter un regard oblique sur le vrai. Il y a aussi un gars émotionnellement détaché qui peut voler et le fait par la fenêtre après un rapport sexuel occasionnel. Et il y a la femme qui fait des entretiens d’embauche et qui oblige les candidats à dire la vérité. “Je crains d’être un peu raciste”, vient un aveu.

Une seule personne n’a pas développé de superpouvoir : Jen (Máiréad Tyers), la vingtaine, travaille dans une boutique de déguisements, supporte des hommes affreux et se sent comme une perdante ordinaire. La série la trouve en mission pour enfin revendiquer sa «chose» dans la vie.

“Cela vient de ma propre expérience d’être un peu sans direction”, explique Moran. “Les emplois de tous les autres décollent, et ils se fiancent et je… ne fais rien.” Alors que la base émotionnelle de la série est, selon ses mots, “que tout le monde a sa merde ensemble à part moi”, elle voulait donner à son histoire une tournure trippante, comme deux de ses sitcoms préférées, Spaced et The Mighty Boosh. «Le truc des superpuissances est venu plus tard; Je venais de regarder des tas d’émissions de super-héros », ajoute-t-elle. “Certains sont tout simplement farfelus, mais nous avons également fait du bon travail en les liant aux observations des personnages.”

Elle ne semble pas encore s’en rendre compte, mais la carrière de Moran est clairement en hausse. Après s’être fait les dents en tant que comique stand-up et écrivain pour des panels, Extraordinary, son premier scénario, a été éclairé au vert dans les profondeurs du verrouillage. « Je vivais avec mes parents en Irlande du Nord », dit-elle. “J’ai reçu l’appel de Zoom et j’étais comme, ‘OK cool, bien sûr.’ Ensuite, je suis allé dans la cuisine pour le dire à ma famille et j’ai regardé Nadiya Bakes avec eux. Il m’a fallu quelques jours pour rappeler et me dire : ‘Oh mon Dieu, quoi ?’ »

Moran avait toutes les raisons d’être choquée : la société de production avec laquelle elle travaillait a également produit Killing Eve. Pas de pression donc. Il y a aussi le fait qu’Extraordinary va directement à Disney +, assez impressionnant pour quelqu’un qui décrit sa décision de faire une maîtrise en scénarisation comme une “crise du quart de vie”. Blague à part, elle est sincère lorsqu’elle qualifie toute l’expérience de “un peu de conte de fées”.

Sa nouvelle perspective et son énergie inébranlable sont égalées par la star émergente Tyers. “Je pensais que le scénario était hilarant”, dit-elle. “J’ai ressenti une affinité avec ça, je pouvais entendre l’humour.” Après un petit rôle aux côtés de Jamie Dornan plus tôt cette année dans le film oscarisé Belfast, Jen est le premier rôle principal de l’acteur né à Cork à l’écran. “J’ai adoré le fait qu’il soit assez vert et que nous y venions tous avec une telle excitation pure – il suffit de regarder autour de nous et de dire:” C’est fou, n’est-ce pas? “”

Tyers, avec Luke Rollason dans le rôle de “Jizzlord”. Photographie : Laura Radford/Disney+

Il semble que la production ait été un joli tourbillon pour le jeune casting et le nouvel écrivain; Tyers appelle cela une “bonanza” dans laquelle ils se tenaient tous la main. Il y avait cependant une star bien rodée sur le plateau pour leur montrer comment c’est fait. Siobhán McSweeney, qui jouait la sœur de Michael dans Derry Girls, joue la mère difficile à impressionner de Jen. “J’ai dû avoir un mot sérieux avec moi-même le premier jour où j’ai su qu’elle allait être là”, rit Tyers. “Je me suis dit : ‘Ne lui crie pas dessus avec excitation.’ Mais elle est devenue une très bonne amie maintenant. Si tu m’avais dit ça il y a un an… »

Avec la sortie de l’émission en janvier, Tyers promet que c’est le remontant parfait, mais dit qu’il a aussi un côté plus vulnérable. « Il y a tellement de cœur là-dedans », dit-elle. « Il y a une histoire sur le deuil ; ne pas pouvoir l’affronter de front. Il aborde également les amitiés que nous nouons dans la vingtaine: «Ils sont comme une famille mais ils viennent avec du drame – j’aime la façon dont cela est exploré avec nuance dans l’écriture d’Emma; les amitiés sont si compliquées.

Une chose à laquelle l’écrivain et l’acteur principal devront s’habituer avec leur nouveau succès est de répondre à la question: “Alors, quel super pouvoir auriez-vous?” Heureusement, ils sont déjà bien préparés. Pour Moran, cela dépend de son insécurité le jour où on lui demande : « Je pourrais faire quelque chose de vain comme me métamorphoser en un autre corps… Je dis parfois l’invisibilité mais j’ai toujours l’air pervers.

Tyer est plus décisif : “J’aurais toujours une meilleure connexion internet !”