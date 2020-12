La semaine

Abolir le collège électoral est plus proche que vous ne le pensez

Le Collège électoral est une relique historique de notre système constitutionnel. Cela n’a pratiquement jamais fonctionné comme prévu. L’idée originale de la Constitution était de faire en sorte que les législatures des États choisissent un organe délibérant d’électeurs bien informés pour se rassembler pour choisir un président et faire en sorte que le scrutateur en deuxième place devienne vice-président. Le finaliste de devenir VP était une idée si désastreuse qu’elle n’a duré qu’une décennie avant que nous la changions avec le 12e amendement. À la fin du XIXe siècle, tous les États ont renoncé à ce que les législatures choisissent les électeurs, créant le type même d’élections directes que le système était censé éviter. Ces derniers temps, le collège électoral est devenu de plus en plus problématique à chaque cycle électoral. . D’abord et avant tout, il risque constamment de céder la présidence au candidat qui a reçu le moins de voix. En plus de cela, le Collège électoral crée de terribles incitations, tant pour la campagne que pour la gouvernance. Les candidats mettent toute leur énergie et leurs ressources dans une poignée d’états oscillants. Une fois en fonction, les présidents ont peu de raisons politiques de résoudre les problèmes dans les États rouge foncé ou les États bleu foncé. Par exemple, il a été largement rapporté que Donald Trump a accordé peu d’attention aux incendies de forêt massifs cette année parce que la Californie est un État bleu. Pourtant, Trump a remporté plus de votes en Californie qu’au Texas.Il existe un moyen facile et relativement peu coûteux de résoudre ce problème: le National Popular Vote Compact garantirait la présidence au candidat qui reçoit les votes les plus populaires dans les 50 États et le district. de Columbia. Une fois que les États avec un total de 270 votes au collège électoral auront adhéré au pacte, ces États accepteront de donner tous leurs électeurs au candidat qui obtient le plus de voix au niveau national. Cela rendra le Collège électoral effectivement dénué de sens dans la pratique. Jusqu’à présent, les États avec 196 votes électoraux se sont joints, donc seulement 74 votes électoraux supplémentaires sont nécessaires. Il existe également un moyen pour les gens ordinaires de franchir la ligne d’arrivée sans convaincre un seul législateur supplémentaire. Il y a 17 États qui ne font pas partie actuellement du pacte qui autorisent les initiatives de vote des citoyens – ensemble, ils contrôlent un total de 114 votes électoraux. (Cela n’inclut pas la Floride, qui compte 29 votes électoraux, mais exige que les amendements aux bulletins de vote atteignent un seuil de 60% avant leur adoption, ce qui en fait un endroit particulièrement difficile pour adopter une telle mesure.) Le National Popular Vote Compact pourrait être placé sur les bulletins de vote dans, par exemple, huit États avec plus de 74 votes électoraux en recueillant environ 1,3 million de signatures valides. Selon une analyse de Ballotpedia, pour les campagnes de mesure des bulletins de vote en 2020, le coût moyen par signature requise était de 8,09 $. Il ne coûterait donc qu’environ 10,6 millions de dollars pour soumettre un vote populaire national aux électeurs de tout le pays en 2022. Même en dépensant en moyenne 9 millions de dollars supplémentaires par État pour le personnel de la campagne, les publipostages, les publicités télévisées, etc. les États pourraient coûter 74 millions de dollars ou moins. À titre de comparaison, un peu plus de 7 millions de dollars ont été dépensés par les deux parties combinées pour la récente mesure de vote du National Popular Vote Compact au Colorado, soit 14 millions de dollars de moins que ce que la démocrate Amy McGrath a recueilli lors de sa course au Sénat contre le républicain Mitch McConnell – une course qu’elle a perdue. de plus de 19 points. Nous pourrions probablement mettre fin à l’idiotique Collège électoral pour moins que ce qu’un seul parti a soulevé pour un seul candidat au Sénat condamné. Comme mentionné, le National Popular Vote Compact a récemment été mis à l’épreuve dans le Colorado et adopté. Cette année, un groupe appelé Protect Colorado’s Vote a tenté de retirer le Colorado du pacte en plaçant un référendum sur le bulletin de vote, mais les électeurs ont approuvé le pacte, votant à 52,3% pour. Ceci en dépit du fait que le Colorado a « bénéficié » d’être un état oscillant présidentiel pendant plusieurs cycles électoraux, obtenant une part disproportionnée d’attention de la part des candidats. Bien que cela puisse être considéré comme un différend partisan, cela ne devrait vraiment pas l’être. Lors des deux dernières élections présidentielles, le Collège électoral a favorisé les républicains, mais ce n’est ni la norme historique ni aucune garantie que cela se poursuivra. En 2004, 2008 et 2012, la répartition différente des votes et des États a donné un avantage aux démocrates. Alors que la marge d’Obama était suffisamment grande pour que cela n’ait pas d’importance en 2012, il aurait probablement pu perdre le vote populaire de 1,5 point et être réélu. Avec la Géorgie et le Texas à la tendance bleue et la Floride à la tendance rouge, il est tout à fait possible que les démocrates aient à nouveau un avantage du collège électoral dans quelques années.Les quatre États référendaires mentionnés ci-dessus qui ont voté pour Biden cette élection (avec 37 votes électoraux) ont tous raison de s’assurer que leurs votes ne sont pas annulés par une relique anti-démocratique. Mais il en va de même pour les 13 États qui ont opté pour Trump, car la prochaine fois, ce pourrait être leur candidat qui se trouve sur le court terme d’une division du vote entre le collège électoral et le vote populaire.Il n’y a aucune garantie qu’une mesure de vote pour rejoindre le Pacte national du vote populaire réussisse. dans tous les États où il pourrait être mis sur le bulletin de vote, mais ce n’est pas nécessaire. Il existe également plusieurs États qui n'autorisent pas les mesures de vote lorsque le pacte a déjà été adopté dans au moins une chambre législative, y compris la Virginie, l'Oklahoma et le Minnesota. Si davantage de mesures de vote étatique soutenant le pacte étaient adoptées, cela inciterait probablement les législateurs d'autres États à finalement signer. Même des dépenses relativement modestes consacrées à un effort coordonné pourraient faire de 2024 la première élection de l'histoire où le président a été choisi par un véritable vote populaire.