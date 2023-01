Organisez votre fête de la Saint-Valentin à l’extérieur avec ces événements de la réserve forestière du comté de Will – Shaw Local

Rendez la Saint-Valentin encore plus spéciale cette année en ajoutant un peu de plaisir de la nature hivernale à la célébration.

Cindy Cain, porte-parole du district de Forest Preserve du comté de Will, a déclaré que le district propose cette année une variété de programmes sur le thème de la Saint-Valentin pour plaire à une grande variété d’intérêts.

“Nous avons tout, d’un programme sur les fleurs à un programme pour célibataires si vous n’avez pas de rendez-vous pour la Saint-Valentin”, a déclaré Cain. “Nous avons des feux de camp, des s’mores, des raquettes – à peu près tout pour inciter les gens à sortir pendant ces vacances au lieu de simplement penser aux restaurants ou à rester à la maison.”

Cain a déclaré que les gens trouveront une variété de programmes à divers endroits, allant des feux de camp et des randonnées à l’extérieur à une présentation éducative de floriographie dans un centre de la nature.

“Say It With Flowers” explore “différentes combinaisons de fleurs signifiaient quelque chose à l’époque victorienne”, a déclaré Cain.

“Différentes couleurs signifiaient un message, différentes fleurs en signifiaient un autre”, a déclaré Cain.

Mais ne limitez pas le plaisir aux programmes organisés. Par exemple, Goodenow Grove Nature Preserve a des sentiers parfaits pour la randonnée et une colline enneigée de 40 pieds idéale pour la luge.

“Deux hommes de 75 ans ont loué des tubes et sont descendus de la colline samedi”, a déclaré Cain. “Ces programmes montrent que vous pouvez vous amuser dehors toute l’année, même en hiver, même pour la Saint-Valentin.”

Les quatre programmes suivants ont encore des ouvertures. L’inscription est obligatoire pour les quatre. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page événements sur ReconnectezAvecLaNature.org.

Dites-le avec des fleurs: 18 h à 19 h 30 9 février, Plum Creek Nature Center, canton de Crète. Apprenez les langages des fleurs, également appelés floriographie, et les origines de ces significations. Découvrez comment assembler différentes combinaisons de fleurs pour exprimer toute une gamme de sentiments. Gratuit, à partir de 18 ans. Inscrivez-vous avant le 8 février.

Feu de camp du jour de Galentine: 19 h à 20 h 30 10 février, Bois Hammel – Accès à la rivière DuPage, Shorewood. Mesdames, profitez d’une soirée sous les étoiles autour d’un feu de camp tout en sirotant votre boisson préférée. Du chocolat chaud et des s’mores seront offerts. N’hésitez pas à apporter votre vin ou bière de saison préféré pour vous réchauffer. Jouez à des jeux de groupe, fabriquez un souvenir ou détendez-vous simplement autour du feu. Ce programme aura lieu au terrain de camping Hammel Woods, camping n° 1. 21 ans et plus, 5 $ par personne. Inscrivez-vous avant le 8 février.

Randonnée nocturne unique et prête à se mêler: 17 h 30 à 19 h 10 février, Messenger Woods Nature Preserve, Homer Glen. Un naturaliste dirigera une randonnée nocturne en célibataire le long d’un sentier éclairé à la lanterne. Apportez votre propre boisson pour adulte (bière et vin seulement). Après la randonnée, préparez des s’mores au-dessus d’un feu. Gratuit, à partir de 21 ans. Inscrivez-vous avant le 9 février.

Randonnée nocturne chérie: 17 h 30 à 19 h 11 février, Messenger Woods Nature Preserve, Homer Glen. Promenez-vous sous les étoiles le long d’un sentier éclairé à la lanterne avec votre valentin. Vous pouvez apporter votre propre boisson pour adultes (bière ou vin seulement). Après la randonnée, préparez des s’mores au-dessus d’un feu. Gratuit, à partir de 21 ans. Inscrivez-vous avant le 8 février.