Organiser la Coupe du Monde de la FIFA dans six pays augmente les dommages environnementaux, selon les experts

La décision de la FIFA d’organiser la Coupe du monde 2030 dans six pays avec des supporters présents à plus de 100 matchs augmentera l’empreinte carbone du tournoi et est en contradiction avec les engagements climatiques de l’instance dirigeante du football, ont prévenu les experts.

La FIFA a attribué la semaine dernière l’organisation de la Coupe du monde 2030 à l’Espagne, au Portugal et au Maroc, mais a également déclaré que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleraient trois matches pour marquer le centenaire du tournoi.

Après trois matchs en Amérique du Sud les 8 et 9 juin 2030, le tournoi se rendra ensuite en Espagne, au Portugal et au Maroc, ce qui entraînera plusieurs vols transatlantiques pour les équipes et les supporters.

Coupe du Monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Cela contraste fortement avec la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui ne comptait que 32 équipes alors que les 64 matches se sont déroulés dans huit stades à Doha et dans ses environs.

«Le gros problème est qu’ils ne cessent de développer l’événement», a déclaré la Dre Madeleine Orr, écologiste du sport, professeure adjointe à l’Université de Toronto, dont les recherches examinent les impacts du changement climatique sur le secteur du sport.

« Chaque décision qui fait grandir la Coupe du monde va augmenter l’empreinte carbone de l’événement. C’est la triste vérité, c’est un compromis.

« Vous obtenez une croissance économique et, par conséquent, vous obtenez une empreinte environnementale plus importante… La FIFA elle-même a déclaré qu’elle prenait en compte l’environnement, mais toutes les actions suggèrent le contraire. »

La FIFA a déclaré qu’elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour atténuer l’impact environnemental de la Coupe du monde, ajoutant que 97 % du tournoi de 2030 se déroulerait dans trois pays partageant une frontière ou séparés de quelques kilomètres.

« Pendant 101 matchs, le tournoi se jouera dans un territoire de pays voisins, à proximité géographique étroite et avec des liaisons de transport et des infrastructures étendues et bien développées », a déclaré la FIFA.

La FIFA a également déclaré précédemment qu’elle s’engageait à réduire de 50 % ses émissions de carbone d’ici 2030 et à atteindre zéro émission nette d’ici 2040.

Mais en juin, un régulateur suisse a déclaré que la FIFA avait fait des déclarations fausses et trompeuses sur la neutralité carbone et la réduction de l’impact environnemental de la Coupe du monde au Qatar.

À LIRE : J’ai quitté le Real Madrid car j’étais tenté par le « énorme » projet de football de l’Arabie Saoudite, déclare Karim Benzema

Quentin Cuendet, qui a représenté l’Alliance suisse pour le climat auprès de l’association Avocats pour le Climat dans le procès contre la FIFA pour « greenwashing » lors de la Coupe du monde 2022, a déclaré qu’il n’était pas possible pour la FIFA d’atténuer l’impact.

« La première raison est que dans des tournois aussi importants, avec des gens venant du monde entier, la plupart des émissions proviennent des vols. C’est quelque chose que la FIFA ne peut pas réduire », a déclaré Cuendet.

« C’est trop gros, cela représente environ 80 à 85 % des émissions totales. Je ne vois pas comment la FIFA peut s’engager à avoir un effet positif sur ces émissions.

« La deuxième raison est que lors de la Coupe du monde au Qatar, la FIFA a affirmé compenser une partie de ses émissions.

« Ce que nous avons montré lors des débats en Suisse, c’est que la FIFA n’a pas été en mesure de prouver que la compensation était efficace et avait un impact positif sur les émissions de la Coupe du monde. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Reuters)