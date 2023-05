Organisation météorologique mondiale : les températures ont 66 % de chances de dépasser 1,5 °C au cours des cinq prochaines années

Points clés Les températures mondiales devraient dépasser 1,5 °C d’ici cinq ans, une première dans l’histoire.

Un passage à El Niño en milieu d’année est susceptible d’amplifier les extrêmes et d’apporter un temps plus chaud en Amérique du Nord et une sécheresse en Amérique du Sud.

L’OMM prévoit 98 % de chances que l’une des cinq prochaines années soit la plus chaude jamais enregistrée.

Pour la première fois, les températures mondiales sont plus susceptibles qu’improbables de dépasser 1,5 ° C de réchauffement au cours des cinq prochaines années, selon l’Organisation météorologique mondiale.

Cela ne signifie pas que le monde franchirait le seuil de réchauffement à long terme de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels définis dans l’Accord de Paris de 2015.

Mais une année de réchauffement à 1,5 °C pourrait offrir un aperçu de ce que serait le franchissement de ce seuil à plus long terme, basé sur la moyenne mondiale sur 30 ans.

Avec 66 % de chances d’atteindre temporairement 1,5 °C d’ici 2027, « c’est la première fois dans l’histoire qu’il est plus probable qu’improbable que nous dépasserons 1,5 °C », a déclaré Adam Scaife, responsable de la prévision à long terme au Met du Royaume-Uni. Office Hadley Centre, qui a travaillé sur la dernière mise à jour annuelle et décennale mondiale sur le climat de l’OMM.

Le rapport de l’année dernière mettait les chances à environ 50-50.

Même atteindre temporairement 1,5 ° C est « une indication qu’au fur et à mesure que nous commençons à avoir ces années avec 1,5 ° C se produisant de plus en plus souvent, nous nous rapprochons d’avoir le climat réel à long terme à ce seuil », Leon Hermanson du Met Office Hadley Center a déclaré.

Cela signifie également que le monde n’a pas fait suffisamment de progrès pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique.

La configuration météorologique El Niño qui devrait se développer dans les mois à venir est en partie responsable de l’augmentation des chances d’atteindre bientôt 1,5 ° C.

Pendant El Niño, les eaux plus chaudes du Pacifique tropical réchauffent l’atmosphère au-dessus, augmentant les températures mondiales.

El Niño « se combinera avec le changement climatique induit par l’homme pour pousser les températures mondiales vers un territoire inexploré », a déclaré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.

Un passage à El Niño en milieu d’année inquiète les scientifiques du monde entier.

Le phénomène météorologique, bien que distinct du changement climatique, est susceptible d’amplifier les extrêmes et d’apporter un temps plus chaud en Amérique du Nord et une sécheresse en Amérique du Sud, l’Amazonie étant plus exposée aux incendies violents.

La probabilité de dépasser temporairement 1,5 °C a augmenté avec le temps.

Les scientifiques avaient estimé à seulement 10 % les chances d’atteindre 1,5 °C entre 2017 et 2021, par exemple.

Contrairement aux projections climatiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies, qui sont basées sur les futures émissions de gaz à effet de serre, la mise à jour de l’OMM fournit davantage de prévisions météorologiques à long terme basées sur des prévisions.

L’OMM a également conclu qu’il y avait 98 % de chances que l’une des cinq prochaines années soit la plus chaude jamais enregistrée, dépassant 2016 lorsque les températures mondiales ont été affectées par un réchauffement d’environ 1,3 °C.

« Ce rapport doit être un cri de ralliement pour intensifier les efforts mondiaux pour lutter contre la crise climatique », a déclaré Doug Parr, scientifique en chef de Greenpeace Royaume-Uni.