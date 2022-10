Organisation d’une fête d’Halloween – Conseils d’un expert en planification de célébrités – Hollywood Life

Voir la galerie





Cette année est notre première post-pandémie d’Halloween, ce qui signifie que nous pouvons enfin accueillir à nouveau des gens maintenant que c’est sûr. Alors, quel meilleur moment qu’Halloween pour organiser votre première fête post-Covid ? Organiser une fête peut être stressant pour de nombreuses raisons et deux d’entre elles sont la décoration et le budget. Heureusement, Articles pour la maison expert en style et planificateur d’événements de célébrités, Marcy Blumrévélé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT, quels sont ses meilleurs trucs et astuces pour organiser une fête d’Halloween épique sans dépenser trop d’argent, que tout le monde appréciera. De la décoration à la satisfaction de vos invités, Marcy a eu des idées vraiment incroyables, que vous pouvez voir ci-dessous.

Suite Halloween

1. “Tissez dans le faste, pas gore : Halloween n’est pas réservé qu’aux enfants. Cette année, devenez le « le plus fantôme avec le plus » et invitez vos amis pour un dîner hanté de la Saint-Sylvestre. Décorez votre espace avec de somptueux candélabres, des vases en verre scintillants et des citrouilles argentées, noires et violettes scintillantes de HomeGoods pour créer une salle à manger décadente. Pour plus de plaisir, ajoutez quelques squelettes pour effrayer vos invités !

2. “Pimentez votre palette de couleurs : Bien que l’orange et le noir soient des incontournables d’Halloween, vous n’avez pas à vous fier uniquement à ces couleurs pour faire ressortir votre fête ! Cette année, l’une de mes tendances préférées à intégrer est les teintes métalliques et violettes.

3. “Laissez votre vaisselle parler : Rendez votre repas festif avec des couverts thématiques simples mais abordables. Avec des chargeurs en toile d’araignée, des ronds de serviette à tête de mort et des verres à vin à base de squelette, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour dresser votre table chez HomeGoods. Accompagnez le repas d’une signalétique astucieuse comme « Silence de l’agneau (côtelettes) » ou « Red Rum Risotto » et ce sera un succès assuré auprès de vos invités. »

4. “Investissez dans un « champ de citrouilles » : Faites le plein d’une variété de citrouilles, de courges et de nains de jardin pour créer un champ de citrouilles festif à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison. Vous pouvez trouver une variété de citrouilles durables allant de 5 $ à 30 $ chez HomeGoods qui sont idéales pour décorer pendant Halloween ainsi que pour Thanksgiving et tomber pour les années à venir !

5. “Créez une entrée époustouflante : Transformez votre entrée principale en un havre hanté avec des arbres lumineux, des mini chaudrons et des bougeoirs galvanisés. Pour une touche supplémentaire, étirez des toiles d’araignées sur le mur pour accentuer votre allée effrayante.

6. “Optez pour un mur de bonbons au lieu d’un bol de bonbons : Réorganisez une étagère en un mur de friandises d’Halloween à partir desquelles les invités peuvent « tromper ou traiter ». Mélangez des bonbons classiques, ajoutez quelques surprises comme des mini bougies épicées à la citrouille ou des salières et poivrières à globe oculaire de HomeGoods pour moins de 10 $, afin que vos amis et votre famille puissent ramener à la maison un petit quelque chose en plus pour Halloween.

sept. “Penchez-vous vers le non-traditionnel : Qui a dit que la déco cheminée n’était destinée qu’aux vacances d’hiver ? Égayez votre manteau pour moins de 200 $ avec des trouvailles improbables de HomeGoods comme des livres hantés, un squelette de yogi et une statuette de cavalier sans tête pour ajouter une touche effrayante à votre espace de vie.

8. “Créer un point focal : Choisissez une zone de votre fête pour vous démarquer avec un décor, comme ce photomaton unique en son genre de HomeGoods personnalisé avec un crâne au néon, des accessoires de sorcière fantaisistes et des pierres tombales durables. Les invités ne pourront pas résister à l’envie de prendre des photos effrayantes sur Instagram.

9. “Créer une atmosphère effrayante : Expérimentez avec différents éclairages pour donner le ton à votre espace. Éteignez le plafonnier et combinez une variété de citrouilles lumineuses, de mini arbres à LED et de somptueux candélabres pour créer une lueur de “manoir hanté”.