Le syndicat est également diversifié sur les plans racial, géographique et politique. Fondée à l’apogée du travail organisé à New York en 1937 – et peut-être mieux connue pour représenter les travailleurs de Macy’s et de Bloomingdale’s – la plupart de ses membres sont maintenant employés dans des États à droit au travail, à travers le sud et le Midwest rural.

Ce mois-ci, un groupe de 5800 travailleurs d’un entrepôt Amazon à Bessemer, en Alabama, votent pour rejoindre le RWDSU.C’est le premier vote syndical à grande échelle dans l’histoire d’Amazon, et une décision des travailleurs de s’organiser aurait des implications pour le mouvement syndical à travers le pays, d’autant plus que les géants du commerce de détail comme Amazon et Walmart ont gagné du pouvoir – et ajouté des travailleurs – pendant la pandémie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy