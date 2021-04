Organisation, conditions de terrain à Goa pour la Ligue des champions asiatique très bonnes, salue Laurent Blanc

Entraîneur-chef d’Al Rayyan SC Laurent Blanc a salué les organisateurs du Groupe E de la Ligue des champions AFC, qui a eu lieu à Goa, en Inde, en raison de la situation pandémique dans le monde en ce moment. Blanc, qui est largement connu dans le monde pour faire partie de la célèbre équipe française qui a remporté la Coupe du Monde de la FIFA 1998 et l’UEFA Euro 2000, a remercié les organisateurs, déclarant qu’il n’est «pas facile» d’organiser de tels tournois lors de ces tests. Prenant un moment à la fin de la conférence de presse après leur match contre Persépolis qu’Al Rayyan a perdu 2-4, Blanc a déclaré: « J’ai vu l’organisation (du groupe E), et c’était très bien. Je sais que ce n’est pas facile. pour organiser des tournois comme ceux-ci (pendant de telles périodes), alors merci beaucoup. «

Le joueur de 55 ans, qui avait également entraîné d’illustres équipes comme le Paris Saint-Germain et l’équipe de France, a eu des mots d’éloge particuliers pour le terrain du stade Pandit Jawaharlal Nehru à Goa, où tous les matches du groupe E de la Ligue des champions de l’AFC. ont eu lieu.

« Les conditions, en particulier le terrain, étaient vraiment bonnes, malgré de nombreux matchs sur ce terrain », a plaisanté Blanc. « Merci beaucoup pour l’accueil. C’était très gentil. Et peut-être que nous vous reverrons l’année prochaine. »

Les louanges ont également afflué de la part de l’entraîneur-chef du Persepolis FC Yahya Golmohammadi, qui a salué l’hospitalité que son équipe a reçue à Goa.

«Je remercie la Fédération pour l’organisation de ces matches et tout le monde de toutes les statures, qui a contribué à l’hospitalité. Tout le monde a fait de son mieux », a déclaré Golmohammadi.

L’ancien international iranien a en outre déclaré qu’il était enthousiasmé par le fait que les finalistes de la Ligue des champions de l’AFC 2019, Persépolis, aient maintenant fait quelques fans en Inde.

«Je suis plus qu’heureux que nous ayons gagné des fans en Inde. Je vous assure que cela montre à quel point les relations entre les deux pays sont bonnes. C’est très amical et amical « , a-t-il déclaré. » Nous avons beaucoup en commun dans l’aspect culturel, et le football aide à développer cette relation, cette amitié et cette paix pour rapprocher les deux pays. «

