Organisateurs de NYC SantaCon: “ Restez à la maison et restez sur la bonne liste ”

Les rues de New York seront officiellement dépourvues de foules de St. Nicks les plus joyeux – et peut-être les plus ivres cette année. SantaCon, l’événement d’une journée d’exploration des bars que certaines personnes aiment et que beaucoup aiment détester, a été annulé.

«Tous les rennes ont eu le ‘rona, alors les elfes ont conseillé au Père Noël de ne pas se réjouir en personne», les organisateurs de SantaCon écrit sur leur site Web. «Restez à la maison et restez sur la bonne liste.»

SantaCon est arrivé à New York en 1997, après avoir déjà frappé Portland et Seattle. Les fêtards se déguisent généralement en Père Noël, elfes ou rennes, confectionnant parfois leurs propres costumes liés aux vacances, et entassent 12 jours de Noël en un seul. L’événement rassemble des tonnes de visiteurs de la région des trois États et de nombreux yeux de New-Yorkais non participants.

Les festivités de cette année ont été annulées le jour même où le gouverneur Andrew M. Cuomo de New York a annoncé un plan de lutte contre le coronavirus pendant la saison hivernale et a averti que les vacances seraient révélatrices du rétablissement de l’État.