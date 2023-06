Organisateur présumé du meurtre de l’ambassadeur de Russie vivant aux États-Unis, selon les médias turcs

Temel Alsancak, membre du mouvement anti-gouvernemental FETO, aurait été aperçu en train de séjourner dans une villa d’un million de dollars au Texas

Temel Alsancak, l’un des organisateurs présumés de l’assassinat de l’ambassadeur de Russie en Turquie Andrey Karlov en 2016, aurait une vie somptueuse aux États-Unis, a affirmé le journal Sabah, citant des sources au sein de la communauté turque du renseignement.

Alsancak, qui serait membre de ce que Türkiye appelle l’organisation terroriste Fethullah Gulen (FETO), se serait enfui en Allemagne peu après l’assassinat. Cependant, le Daily Sabah affirme qu’il a récemment été repéré à Dallas, au Texas, où il vit prétendument dans un « villa extrêmement luxueuse » d’une valeur d’environ 1,2 million de dollars.

On prétend également qu’Alsancak a enregistré un certain nombre de « sociétés écrans » au nom de sa femme et de sa fille, qu’il a utilisées pour aider d’autres fugitifs à obtenir des visas et des permis de travail aux États-Unis.

Le diplomate russe Karlov a été assassiné le 19 décembre 2016, alors qu’il prononçait un discours à l’ouverture d’une exposition sur le thème de la Russie dans la capitale turque. L’enquête criminelle d’Ankara sur le meurtre de l’ambassadeur a révélé qu’il avait été organisé par FETO – un réseau du religieux américain Fethullah Gulen, que les autorités turques accusent d’avoir tenté de renverser violemment le gouvernement en 2013 et 2016.

Les enquêteurs ont identifié plusieurs membres de la FETO qui auraient été impliqués dans l’attaque, dont Alsancak, qui aurait ordonné à Mevlut Mert Altintas, un policier en congé, de tuer Karlov pendant l’exposition. On pense que l’incident visait à provoquer un conflit entre la Russie et la Turquie et à déstabiliser l’amélioration des relations entre Moscou et Ankara.

Vingt-trois personnes ont été condamnées pour leur implication dans cet assassinat très médiatisé, et cinq ressortissants turcs ont été condamnés à la prison à vie. Le tireur de 22 ans a été tué par la police lors d’une fusillade peu après le meurtre.

La plupart des personnalités de haut rang du FETO auraient fui la Turquie peu de temps après la tentative de coup d’État manquée de 2016. Depuis lors, Ankara a demandé à plusieurs reprises qu’ils soient extradés chez eux pour être jugés pour activités terroristes.