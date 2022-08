Organes en croissance et contenu indésirable de Facebook

Dans les semaines à venir, un volontaire de Boston, Massachusetts, sera le premier à tester un nouveau traitement qui pourrait finir par créer un deuxième foie dans son corps. Et ce n’est que le début – dans les mois qui suivent, d’autres volontaires testeront des doses qui pourraient leur laisser jusqu’à six foies dans leur corps.

La société à l’origine du traitement, LyGenesis, espère sauver les personnes atteintes de maladies hépatiques dévastatrices qui ne sont pas éligibles aux greffes. Leur approche consiste à injecter des cellules hépatiques d’un donneur dans les ganglions lymphatiques de receveurs malades, ce qui peut donner naissance à des organes miniatures entièrement nouveaux. Ces mini foies devraient aider à compenser un malade existant. L’approche semble fonctionner chez les souris, les porcs et les chiens. Maintenant, nous allons découvrir si cela fonctionne chez les gens. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

Le contenu le plus populaire sur Facebook appartient à la poubelle

La publication la plus vue sur Facebook au dernier trimestre était une blague de 69, avec des images republiées d’un épisode de l’émission télévisée Family Feud. La publication, à l’origine une bobine Instagram, a été vue plus de 52 millions de fois sur Facebook, selon le rapport trimestriel de Meta sur le contenu le plus consulté sur la plate-forme aux États-Unis. Ce n’était que l’un des nombreux reposts de mèmes spammés à figurer dans la propre liste de Meta de son meilleur contenu sur la plate-forme.

Ce rapport trimestriel, lancé pour la première fois il y a un an, a été créé en partie pour que Meta puisse raconter l’histoire qu’il voulait raconter à propos de Facebook : que ses utilisateurs ne soient pas constamment bombardés de contenu politique extrême. Mais en essayant de le faire, il a démontré autre chose : le contenu le plus populaire sur Facebook est souvent des mèmes génériques horribles et recyclés. Lire l’histoire complète.

—Abby Ohlheiser

Des scientifiques ont créé des embryons synthétiques de souris avec des cerveaux développés

Les nouvelles: Les embryons de souris récemment générés à partir de cellules souches dans un laboratoire montrent plus de développement cérébral que tous les embryons de souris synthétiques créés précédemment. Alors que d’autres avaient créé des embryons de souris à partir de cellules souches, aucun n’avait atteint le point où le cerveau entier, y compris la partie antérieure à l’avant, commençait à se développer, selon les chercheurs.

Comment ils ont fait : Les nouveaux embryons modèles, qui contournent le besoin de spermatozoïdes ou d’ovules, ont été développés en laboratoire aux côtés d’embryons de souris naturels. Ils ont reflété les mêmes stades de développement jusqu’à huit jours et demi après la fécondation, développant des cœurs battants et d’autres fondations d’organes.

Pourquoi est-ce important: Les résultats pourraient aider les scientifiques à en savoir plus sur la façon dont les embryons humains se développent et fournir des informations sur les maladies, ainsi qu’une alternative aux animaux pour les tests. L’étude de l’interaction des cellules souches de souris à ce stade du développement pourrait également fournir des informations précieuses sur les raisons pour lesquelles les grossesses humaines échouent au cours des premiers stades et sur la manière d’éviter que cela ne se produise. Lire l’histoire complète.