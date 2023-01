Organes à la demande : 10 technologies révolutionnaires 2023

Les organes d’animaux sont une solution potentielle. Mais il n’est pas facile de surmonter la révolte naturelle du corps humain contre eux. Par exemple, les sucres à la surface des tissus de porc peuvent envoyer notre système immunitaire en mode attaque. Les médicaments peuvent aider à atténuer la réponse, mais ce n’est pas suffisant. Les sociétés de biotechnologie ont donc utilisé l’édition de gènes pour modifier les porcs, en supprimant ces molécules de sucre et en ajoutant d’autres gènes pour donner aux porcs une apparence plus humaine.

En éditant ainsi l’ADN des porcs, plusieurs sociétés de biotechnologie ont maintenant créé des animaux dont les organes sont plus compatibles avec le corps humain. Bien que Bennett soit décédé et qu’un virus ait été trouvé dans l’organe transplanté, ses médecins affirment que le cœur de porc qu’il a reçu n’a jamais développé de signes classiques de rejet d’organe. Maintenant, ils prévoient des études avec plus de patients.

À l’avenir, l’ingénierie des organes pourrait ne pas impliquer du tout les animaux. Les chercheurs en sont aux premiers stades de l’exploration de la manière de concevoir des tissus complexes à partir de zéro. Certains sont des échafaudages imprimés en 3D en forme de poumons. D’autres cultivent des «organoïdes» de type blob à partir de cellules souches pour imiter des organes spécifiques. À long terme, les chercheurs espèrent faire pousser des organes personnalisés dans les usines.

Qu’ils soient cultivés sur des animaux ou construits dans des usines de fabrication, un approvisionnement illimité d’organes pourrait rendre la transplantation plus courante et donner à beaucoup plus de personnes l’accès à des pièces de rechange.