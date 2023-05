Oregon Woman’s Club fait don d’argent et de jouets à Shining Star – Shaw Local

OREGON – Des membres du club des femmes de l’Oregon ont rendu visite au Shining Star Children’s Advocacy Center à Dixon, apportant avec eux un chèque et un panier de Beanie Babies.

La visite, dirigée par Jessica Cash, directrice exécutive du centre, a montré les installations et couvert les différents services offerts par le groupe. Shining Stars offre des services pour aider à surmonter le traumatisme de la maltraitance des enfants, notamment en travaillant avec les forces de l’ordre pour identifier les agresseurs, en défendant les victimes, en conseillant et en éduquant pour encourager la croissance et la guérison des victimes et de leurs familles.

Shining Star n’est qu’une des nombreuses organisations locales que l’Oregon Woman’s Club soutient tout au long de l’année. Le chèque de 300 $ sert à financer les services que Shining Star offre à ses clients.

Les Beanie Babies rejoignent les rangs des animaux en peluche offerts aux victimes pour les réconforter lors de leur première visite dans l’établissement.