Oregon Woman’s Club célèbre 100 ans de service – Shaw Local

Depuis plus de 100 ans, l’Oregon Woman’s Club et son prédécesseur, l’Oregon Woman’s Council, contribuent à la vie de l’Oregon et des régions avoisinantes.

Le vendredi 16 septembre, les membres de l’Oregon Woman’s Club ont célébré le 100e anniversaire de la fondation du club avec un gâteau, un toast et l’inauguration d’une plaque de dédicace à Mix Park.

Le club a été organisé en 1922 et a rejoint la Fédération générale des clubs de femmes en 1924. Le club a succédé au Conseil des femmes de l’Oregon. Le but de l’organisation a toujours été d’être une organisation de services contribuant au bien de la communauté.

Le Conseil des femmes de l’Oregon a été organisé en 1901 sous la direction de Mme Roberta Kaufman. Les premiers projets comprenaient la collecte de fonds pour l’aménagement paysager du terrain du palais de justice du comté d’Ogle et le début d’une campagne de lobbying de 24 ans pour que la forêt de pins blancs soit nommée parc d’État.

Ce projet s’est poursuivi après le changement de nom, et cet objectif a finalement été atteint en septembre 1927. Les projets ultérieurs des premières années comprenaient la plantation d’arbustes au Colisée et la contribution à un recensement et à l’histoire des arbres les plus anciens de l’Oregon. Les résultats de ce recensement sont déposés à la bibliothèque publique de l’Oregon. Le club a également acheté et placé les dioramas de Loredo Taft au lycée de l’Oregon.

Depuis 1951, l’exposition annuelle d’antiquités est une importante collecte de fonds pour le club. Le spectacle s’appelait à l’origine Oregon Antique and Hobby Show.

Le produit des deux premiers spectacles a été utilisé pour acheter de l’équipement de terrain de jeu pour Mix Park. Le site du parc avait été donné à la ville en 1920 par Mme Lydia Mix Slagle et son mari.

Le produit des spectacles ultérieurs est allé aux plantations de Pines Road et de l’Illinois Route 2, des boîtes à fleurs pour la ville, un banquet annuel pour les lycéens et les seniors, une fontaine à boire pour la bibliothèque, des livres pour la bibliothèque et les écoles locales, le Lions Club Park , Project Concern au Vietnam et des bourses pour aider à envoyer des étudiants dans des camps de musique, d’art et de conservation.

L’OWC a également joué un rôle moteur dans le développement de l’Oregon Park District. L’intérêt a commencé en 1966 lorsque l’Oregon Parents Club a exprimé le désir d’avoir une piscine communautaire, mais le coût d’une piscine était prohibitif pour un si petit groupe.

Ils ont demandé l’aide d’Anne Geiken, qui était présidente de l’OWC, pour organiser un certain nombre de petits groupes intéressés qui ont décidé que la réponse était de former l’Oregon Park District. L’OWC a accepté de supporter le coût d’une élection pour décider d’organiser ou non le Park District.

Les électeurs ont approuvé la formation en décembre 1966. Anne Geiken a siégé au premier conseil du district du parc. En 1967, l’OWC a fait don de 4 000 $ au conseil du district du parc pour financer la construction de la piscine.

En raison de l’implication précoce de l’OWC dans le développement de Mix Park et du quartier du parc, le club s’est arrangé pour qu’une plaque commémorative soit placée dans Mix Park. Merci à Andy Egyed et au personnel du district du parc pour leur aide dans le choix du site pour la plaque et pour l’installation.

Cette tradition de service communautaire se poursuit à ce jour. L’OWC contribue régulièrement à de nombreux projets et services communautaires, notamment HOPE, Lifeline Friends of Library, le Rock River Center, Pegasus Special Riders, Village of Progress, Winning Wheels, FOCUS House à Rochelle, Shining Star, VFW Post 8739, Serenity Home et Hospice et prairies de Nachusa.

Les membres de l’Oregon Woman’s Club ont fêté leurs 100 ans le 16 septembre. Au premier rang, de gauche à droite, se trouvent Jan Steward et Nancy Bartels. Deuxième rangée : Sharon Lung, Rosemary Underwood, Bekki Thrasher, Jan Larson, Marge Wilhelm, Valdean Fletcher, Marian DeWall, Maja Shoemaker et Sandie Brubaker. Troisième rangée : Audrey Taylor, Barb Samsel, Fran Strouse, Sandie Chasm, Christa Young, Joyce Dixon et Johanna Hahne. (Photo fournie par l’Oregon Woman’s Club)