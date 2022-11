Oregon VFW fabriquera et livrera des paniers de nourriture de Noël – Shaw Local

Oregon VFW Post 8739 fabriquera et livrera des paniers alimentaires de Noël aux familles et aux personnes dans le besoin dans la région de l’Oregon.

« Nous traversons encore des moments difficiles. Tout le monde connaît des revers de Covid 19 qui ont entraîné des pertes d’emplois et des familles malades », a déclaré le commandant Bob Coulter. “Nous demandons à ceux qui peuvent faire un don à cette fin de bien vouloir être généreux encore cette année.”

Les dons peuvent être envoyés à Oregon VFW Post 8739 au 1310 W. Washington St., Oregon IL, 61061.

«Nous faisons normalement plus de 120 paniers. Nous pensons que le nombre sera beaucoup plus important cette année. Nous voulons remercier du fond du cœur ceux qui font un don. Cela rend vraiment les gens heureux », a-t-il déclaré.

Afin de recevoir un panier, Coulter a déclaré que toute famille ou personne dans le besoin doit appeler le VFW lundi ou mercredi de 16h à 19h au 815-732-6851.

“S’il vous plaît, n’appelez pas le vendredi car notre téléphone et les gens sont occupés par d’autres travaux. La Poste est fermée le mardi et le jeudi. Nous commencerons à prendre les appels le 14 novembre », a-t-il déclaré. “Afin de commander de la nourriture, nous cesserons de prendre les appels le 1er décembre. Chaque individu ou famille doit faire appel à lui-même. Même si vous avez appelé dans le passé, vous devez appeler cette année pour mettre à jour vos informations et vous assurer que vous êtes sur la liste. Nous ne demanderons que l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de personne vivant dans votre foyer. Les paniers peuvent être un peu différents en raison des pénuries de nourriture.

Un adulte doit être à la maison le 17 décembre pour recevoir le panier. Les livraisons débuteront vers 8h30 et devraient se terminer vers midi.

“Nous commencerons à prendre des appels téléphoniques le 14 novembre. Nous vous demandons d’être patient nous savons que c’est important », a déclaré Coulter.