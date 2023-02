Oregon : un suspect d’enlèvement décède d’une balle qu’il s’est lui-même infligée

SUBVENTIONS PASS, Oregon –

Un suspect dans un enlèvement violent dans l’Oregon est mort d’une blessure par balle auto-infligée mardi soir après avoir été placé en garde à vue à la suite d’un affrontement avec les forces de l’ordre, a déclaré un porte-parole de la police.

Le lieutenant du département de police de Grants Pass, Jeff Hattersley, a déclaré à KTVL-TV que Benjamin Obadiah Foster, 36 ans, est décédé dans un hôpital quelques heures après avoir été arrêté à Grants Pass, dans l’Oregon.

Foster s’est barricadé sous une maison alors que des officiers de quatre agences se concentraient dans la région, installaient un poste de commandement et rassemblaient une équipe SWAT tout en tentant d’obtenir sa reddition à partir de mardi après-midi.

Juste avant 20 heures, Hattersley a déclaré que la situation avait été résolue mais n’a pas immédiatement confirmé si Foster avait été arrêté. La police a confirmé plus tard que Foster était en garde à vue, mais un peu plus d’une heure plus tard, il a déclaré qu’il avait succombé à ses blessures.

Hattersley a déclaré que les autorités avaient reçu des “informations crédibles” selon lesquelles Foster était entré dans la maison où une femme avait été retrouvée inconsciente, ligotée et proche de la mort le 24 janvier, a rapporté le Daily Courier. Elle a été hospitalisée dans un état critique.

Alors que la police se rassemblait au domicile où se trouvait Foster, certains habitants de la région ont reçu une notification pour s’abriter sur place, a rapporté le Daily Courier.

Foster a été aperçu mardi matin en train de promener un chien dans la région de Grants Pass, selon un article Facebook du département de police de Grants Pass.

Jeudi dernier, les forces de l’ordre ont perquisitionné une propriété dans la communauté non constituée en société de Wolf Creek, mais Foster, qui séjournait dans la propriété familiale là-bas, s’est échappé. Des montagnes boisées entourent la communauté, mais les enquêteurs pensent qu’au lieu de disparaître en solo dans la nature, Foster a reçu de l’aide pour sortir de la région.

Grants Pass est une ville d’environ 40 000 habitants située dans le sud-ouest de l’Oregon, à côté de l’Interstate 5.

En 2019, avant de déménager dans l’Oregon, Foster a retenu sa petite amie de l’époque captive dans son appartement de Las Vegas pendant deux semaines. Il a d’abord été accusé de cinq crimes, dont voies de fait et coups et blessures, et a fait face à des décennies de prison après sa condamnation.

Foster a conclu un accord avec les procureurs du comté de Clark en août 2021 qui lui a permis de plaider coupable à un chef d’accusation de coups et blessures et à un chef de délit de coups et blessures constituant de la violence domestique.

Un juge l’a condamné à jusqu’à 2 ans et demi dans une prison du Nevada. Mais après que les 729 jours qu’il avait passés en prison en attendant son procès aient été pris en compte dans sa peine, Foster a dû purger moins de 200 jours supplémentaires en détention par l’État.