CORVALLIS, Oregon: Ethan Thompson a marqué 22 points et l’État de l’Oregon s’est rallié tard pour battre l’UTSA 73-61 mercredi pour casser une séquence de trois défaites consécutives.

L’UTSA a marqué les 13 premiers points du match, détenait un avantage de 34-30 à la pause et a mené pendant une grande partie de la seconde période. Mais l’État de l’Oregon a pris une avance de 53-52 sur le panier de Zach Reichles avec 5:28 à faire, commençant une course de 11-2 pour porter le score à 62-54 à 1:51. Les Beavers avaient une avance de deux possession sur le reste du parcours.

Lors de ses trois matchs précédents, l’État de l’Oregon (3-3) avait une avance de 10 points (État de Washington), 11 (Wyoming) et huit (Portland) en deuxième période, mais n’a pas été en mesure de s’accrocher.

Jarod Lucas et Warith Alatishe ont chacun ajouté 13 points pour l’État de l’Oregon. Les Beavers ont vu leur match contre l’USC reporté dimanche et pourraient passer 29 jours entre les adversaires du Pac-12 face à Stanford le 31 décembre.

Cedrick Alley Jr. a mené l’UTSA (2-3) avec 14 points. Jhivvan Jackson, avec une moyenne de 18,7 points par match, a terminé avec 10 sur 3 tirs sur 18 et Keaton Wallace a été tenu à cinq points après avoir fait seulement 1 sur 11 sur le terrain.

L’année dernière, le duo de Jackson et Wallace était l’une des combinaisons de zone arrière les plus dynamiques du pays. Jackson a établi des records de la Conférence USA et de l’UTSA avec 26,8 points par match au deuxième rang national et Wallace en moyenne 18,8 points.

