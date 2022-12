OREGON – L’Oregon Lions Club a fait don d’un chèque de 2 500 $ aux anciens combattants de l’Oregon lors d’une réunion le 10 novembre.

Des vétérans de l’Oregon Lions Club étaient présents pour remettre le chèque à Bob Coulter, membre de l’Oregon VFW.

La VFW et les Lions de l’Oregon travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Bob et Mary Coulter ont fourni un espace pour les sessions bimensuelles du Lions Club et les réunions mensuelles du conseil d’administration.