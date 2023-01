Oregon: les personnes condamnées par des jurys divisés peuvent avoir un nouveau procès

PORTLAND, Oregon (AP) – Des centaines d’accusés de l’Oregon qui ont été reconnus coupables de crimes par des jurys non unanimes avant que la Cour suprême des États-Unis n’annule ces verdicts de jury ont droit à un nouveau procès, en vertu d’une décision rendue par la cour suprême de l’État vendredi.

La décision de la Cour suprême de l’Oregon s’applique aux affaires d’État avec des verdicts de jury non unanimes où une condamnation pénale était définitive et les appels, le cas échéant, étaient terminés avant la décision de la Cour suprême de 2020.

Le département de la justice de l’État a déclaré qu’il travaillerait immédiatement pour mettre en œuvre la décision. Cela pourrait affecter au moins 400 condamnations, selon la procureure générale Ellen Rosenblum.

Les électeurs de l’Oregon dans les années 1930 ont promulgué une loi qui permettait des verdicts non unanimes du jury de 10-2 ou 11-1 dans la plupart des affaires pénales, à l’exception de celles pour meurtre au premier degré. Jusqu’à récemment, l’Oregon était le seul État du pays, avec la Louisiane, qui permettait à des personnes d’être reconnues coupables d’un crime lorsqu’au moins un juré exprimait un doute.

Mais la Cour suprême des États-Unis a annulé les verdicts non unanimes du jury en 2020, statuant dans l’affaire Ramos c. Louisiane qu’ils violaient le droit constitutionnel des accusés à un procès par jury et avaient des racines dans le racisme.

Le juge Neil Gorsuch a écrit pour le tribunal que la pratique devrait être rejetée en tant que vestige des lois Jim Crow en Louisiane et du sectarisme racial, ethnique et religieux qui a conduit à son adoption en Oregon.

« En fait, personne avant nous ne conteste quoi que ce soit de tout cela ; les tribunaux de la Louisiane et de l’Oregon ont franchement reconnu que la race était un facteur de motivation dans l’adoption des règles de non-unanimité respectives de leurs États », a écrit Gorsuch.

La décision de vendredi de la Cour suprême de l’Oregon a fait écho à une position similaire.

«Alors que l’Oregon n’a pas approuvé les jurys non unanimes dans le cadre d’un programme brutal de mesures racistes de Jim Crow contre les Noirs américains, ses propres électeurs – conformément à la longue et fondamentale histoire de sectarisme et de lois d’exclusion des Noirs de cet État – ont approuvé les jurys non unanimes comme un moyen d’exclure les non-Blancs d’une participation significative à notre système judiciaire », a écrit le juge principal et juge pro tempore Richard Baldwin. “Avec cette compréhension – et avec une certaine dose de courage – nous pouvons apprendre de notre histoire et éviter de telles blessures graves à l’avenir pour notre santé civique.”

La procureure générale de l’Oregon, Ellen Rosenblum, a salué la décision, tout comme les avocats de la justice pénale et les avocats de la défense.

L’avocat de la défense de Portland, Ryan O’Connor, a représenté Jacob Watkins, qui a été reconnu coupable de quatre crimes par un jury 10-2 en 2010. O’Connor a déclaré qu’il n’avait pas encore parlé avec Watkins, qui est en prison, mais que la famille de Watkins a dit lui, ils étaient ravis de la décision.

“Ils ont dit que c’était le meilleur cadeau de vacances qu’ils aient jamais reçu”, a déclaré O’Connor à l’Associated Press, décrivant vendredi comme “une journée vraiment merveilleuse pour la justice” dans l’Oregon. « C’est un gros problème d’annuler probablement des centaines de condamnations. Jusqu’à aujourd’hui, des gens étaient en prison… sur la base de verdicts dont tout le monde s’accordait à dire qu’ils étaient inconstitutionnels.

L’Association des procureurs de district de l’Oregon a exprimé son scepticisme quant à la décision. Il a déclaré que “rejuger des affaires vieilles de plusieurs décennies peut être difficile, voire impossible” et a exprimé sa préoccupation pour les victimes d’actes criminels.

“Beaucoup de ces affaires qui seront forcées d’être rejugées sont des crimes contre des personnes violentes et entraîneront un nouveau traumatisme important pour les victimes”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. « Nous devons veiller à ce que ces victimes, dont beaucoup sont des femmes et des enfants, n’aient pas à affronter la terreur de témoigner une fois de plus devant leurs agresseurs.

Après la décision de la Cour suprême des États-Unis en 2020, la division d’appel de l’Oregon a examiné plus de 750 condamnations pénales qui étaient en appel et en a identifié des centaines nécessitant une annulation, selon le département de la justice de l’État. Les cours d’appel de l’Oregon ont depuis renvoyé plus de 470 des affaires pour de nouveaux procès, a indiqué le département.

Les condamnations datant de plusieurs décennies pourraient être annulées, ont déclaré des responsables du département de la justice de l’État, bien que le délai de prescription puisse interdire l’allègement de certaines condamnations plus anciennes.

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Claire sur Twitter.

Claire Rush, l’Associated Press