Ordres d’évacuation et impacts sur l’autoroute alors que les responsables prévoient de fortes pluies pour vendredi, week-end

Les communautés du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique se préparent au pire alors que les autorités préviennent que de fortes pluies pourraient aggraver les conditions qui ont déjà conduit à des ordres d’évacuation et à des fermetures d’autoroutes dans toute la région.

Une déclaration de vendredi du ministère de la Gestion des urgences indique que les personnes dans les zones à risque devraient être prêtes avec un plan et des sacs à emporter remplis de produits essentiels s’ils doivent quitter leur domicile.

Une vue aérienne de Cache Creek, en Colombie-Britannique, inondée mercredi. (Kevin Scharfenberg)

Des veilles d’orages violents pour les régions de Boundary et de l’Okanagan ont également été émises par Environnement Canada, qui affirme que de fortes averses sont susceptibles de provoquer des crues soudaines.

Un bulletin de niveau inférieur couvre la région voisine de West Kootenay, où Environnement Canada affirme que de fortes pluies pourraient contribuer aux glissements de terrain et aux inondations. La pluie devrait persister jusqu’à samedi soir.

La bande indienne d’Okanagan a placé plusieurs propriétés en ordre d’évacuation dans le quartier de Parker Cove sur le lac Okanagan, à l’ouest de Vernon, où la bande affirme que les eaux de crue de Whiteman Creek ont ​​érodé les terres et sapé les arbres.

Alertes d’évacuation à Salmo, communautés de Central Kootenay

Le district régional de Central Kootenay a émis vendredi une alerte d’évacuation pour 892 propriétés du village de Salmo et des communautés d’Erie et d’Ymir.

Centre des opérations d’urgence du district a lancé l’alerte en raison de l’inondation potentielle du ruisseau Érié, de la rivière Salmo et des affluents environnants.

Dawna Croghan-Hammond, qui vit à la périphérie de Salmo dans la zone G, dit qu’elle est actuellement sous alerte d’évacuation.

Sa superficie est adossée à la rivière Salmo; en ce moment, dit-elle, la rivière sort de son lit.

« Ce n’est pas la première fois que c’est [flooding] s’est produit, mais c’est toujours une préoccupation », a-t-elle déclaré, ajoutant que la communauté travaillait ensemble pour apporter son soutien et qu’on lui avait déjà proposé un logement.

« Nous avons une communauté incroyable … Tout le monde se regroupe et s’entraide. »

L’ensemble du district régional est sous surveillance d’inondation.

Alertes d’évacuation ont également été délivrés pour les propriétés à Duhamel Creek dans la zone électorale F.

Un ordre d’évacuation est également en place pour une propriété à Vallican, à l’ouest de Nelson, en raison d’un glissement de terrain.

Plus de maisons évacuées, en alerte à Cache Creek

À Cache Creek, à environ 80 kilomètres à l’ouest de Kamloops, la porte-parole des opérations d’urgence, Wendy Coomber, a déclaré que même si les niveaux d’eau avaient diminué par rapport à mercredi, la communauté se préparait toujours à une détérioration.

« Toute sorte de pluie serait désastreuse à ce stade », a-t-elle déclaré dans une interview à CBC News vendredi matin. « L’eau n’attend qu’une excuse pour remonter. »

Le maire John Ranta a déclaré que ce qui est normalement un ruisseau bavard était devenu une rivière déchaînée et que les barrières n’avaient pas empêché les eaux de crue. Au moins une maison a été détruite, a-t-il dit, et plusieurs entreprises ont été dévastées, y compris la caserne de pompiers de la communauté qui était traversée par de l’eau.

Une mise à jour publiée vendredi sur la page Facebook du village indique que 21 propriétés ont été évacuées, et d’autres sont en état d’alerte alors que les eaux de crue traversent le centre-ville.

Coomber a ajouté que les inondations de cette semaine surviennent juste au moment où la communauté se souvient de Clayton Cassidy, qui était chef des pompiers à Cache Creek lorsqu’il a disparu après avoir été vu pour la dernière fois le 5 mai 2017.

Clayton Cassidy a reçu la Médaille provinciale du civisme en juin 2016 pour son travail lors d’une inondation antérieure. (Gouvernement de la Colombie-Britannique)

Son corps a été retrouvé près d’un pont emporté, emporté par les eaux de crue.

« Il a donné sa vie à sa communauté », a déclaré Coomber. « Nous faisons une pause et nous nous souvenons de lui. »

Prévisions d’inondations et autoroutes touchées

Le River Forecast Centre de la Colombie-Britannique a émis des avertissements d’inondation pour la région de Boundary, y compris les rivières Kettle et Granby qui traversent Grand Forks.

Un avertissement d’inondation a également été affiché pour la région de Lower Thompson, y compris Cache Creek, Criss Creek et les rivières Bonaparte et Deadman.

Les veilles d’inondation de bas niveau couvrent la région de Kootenay, les rivières Similkameen, Okanagan et Salmon, et le cours moyen du fleuve Fraser, y compris son plateau autour de Quesnel et du lac Williams.

Des avis de débit élevé ont été émis pour la rivière Coquihalla, les rivières Nicola et Shuswap et leurs affluents, le haut Fraser et les régions avoisinantes, et la région de Skeena, y compris la rivière Bulkley.

Informations actuelles sur les inondations en #BC. https://t.co/8HcIfxPK7F #BCFlood —@EmergencyInfoBC

L’autoroute 99 au nord-ouest de Cache Creek est sur une voie de circulation alternée en raison des inondations à Hat Creek, à l’ouest de l’autoroute 97; tout comme l’autoroute 1 et l’autoroute 97 à Cache Creek.

Jeudi, une coulée de boue a forcé la fermeture d’un tronçon de 80 kilomètres de l’autoroute 3 entre Salmo et Creston, qui a rouvert jeudi après-midi, selon DriveBC. Un tronçon du col Kootenay sur l’autoroute 3 a également été fermé dans les deux sens à environ 15 kilomètres à l’est de Salmo en raison d’inondations, et a depuis été ouvert à la circulation en alternance à une seule voie.

Grand Forks se prépare pour une inondation de 200 ans

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a également déclaré que des « inondations modérées » étaient probables à Grand Forks à partir de vendredi.

Jeudi, le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a déclaré : « Malheureusement, il est probable que certaines de ces communautés vont voir les conditions s’aggraver à court terme avant de s’améliorer ».

Des sacs de sable et d’autres barrières ont été déployés dans les communautés à risque, a déclaré Ma, ajoutant que la province est au courant des ordres d’évacuation et des alertes à travers la Colombie-Britannique, mais prévient « c’est une situation dynamique qui évolue rapidement ».

Un résident de Grand Forks transporte les guitares de son ami dans les eaux de crue en mai 2018, lorsque 95 maisons ont été détruites par les inondations. Le maire Everett Baker a déclaré que les responsables ne prévoyaient pas que les inondations de cette année seraient aussi graves, mais « de toute évidence, il y a une préoccupation ». (Jonathan Hayward/La Presse canadienne)

Le maire de Grand Forks, Everett Baker, a déclaré qu’il était convaincu que le centre-ville de la communauté était prêt pour une inondation de 200 ans alors que la pluie commençait à tomber sérieusement dans la communauté.

Jusqu’à présent, 11 propriétés de la ville sont sous ordre d’évacuation tandis que 34 autres ont été placées en alerte d’évacuation en raison du risque d’inondation.

La ville d’environ 4100 habitants, non loin de la frontière canado-américaine, a subi une inondation majeure en 2018 – où Baker a déclaré que la maison de sa fille avait été touchée, lui donnant une perspective à la fois personnelle et professionnelle sur le stress lié aux catastrophes.

« Moi-même, le conseil et notre personnel municipal avons décidé cette fois que nous allions essayer d’être aussi proactifs que possible et d’obtenir la protection que nous pouvons le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

« J’ai une grande confiance dans notre programme d’atténuation des inondations qui fera le travail qu’il doit faire dans le centre-ville et protégera l’industrie », a-t-il déclaré, en regardant la pluie tomber de la fenêtre de son bureau vendredi.

« Est-ce suffisant ? Je suppose que lundi matin racontera cette histoire. »

Il dit que la province a fourni à la ville des barrages et des sacs de sable temporaires, qui ont été installés avec l’aide d’une équipe du BC Wildfire Service.

Risques d’incendie

Cliff Chapman, directeur des opérations provinciales du BC Wildfire Service, a déclaré que les équipes travaillaient 24 heures sur 24 pour lutter contre 55 incendies qui brûlent actuellement.

Les équipes de BC Wildfire luttent contre un incendie incontrôlable le long de la route 97 au nord de Fort St. John, en Colombie-Britannique (Service d’incendie de Fort St. John/Facebook)

Il a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi que 131 incendies ont été enregistrés en Colombie-Britannique depuis janvier, un peu plus que la moyenne sur 10 ans, mais que la superficie brûlée est inférieure à la moitié de la moyenne.

À compter de vendredi à midi, le brûlage à ciel ouvert de catégorie 2 – y compris l’utilisation de feux d’artifice, de lanternes célestes et de barils de combustion – est banni dans le district forestier de Peace, le district forestier de Fort Nelson et la zone d’incendie de Robson Valley, afin de réduire les risques d’incendie de forêt.