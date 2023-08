Ordre d’évacuation levé pour Sorrento, région de Little River à Shuswap

Les ordres d’évacuation pour Sorrento et la région de Little River dans le Shuswap ont été rétrogradés en alertes, ce qui signifie que les résidents peuvent rentrer chez eux.

Le district régional de Columbia Shuswap (CSRD) a publié le changement vers 17 heures le vendredi 25 août.

L’ensemble de la zone non constituée en société de Sorrente est désormais en alerte d’évacuation, ainsi que les adresses suivantes :

• 403 à 445, chemin Little River, dans la zone électorale G du CSRD ;

• 229, route Transcanadienne, dans la zone électorale CSRD F.

L’ordre d’évacuation de Skimikin reste en vigueur. BC Hydro a confirmé que l’électricité a été établie dans la région.

Le retour dans la zone peut se faire via l’autoroute 1.

Le CSRD note qu’un ordre d’évacuation devra peut-être être réémis, de sorte que les résidents qui rentrent chez eux doivent être prêts à repartir à tout moment avec des sacs à emporter à portée de main.

Le CSRD a publié les instructions suivantes pour les personnes en alerte d’évacuation :

• Rassemblez les articles essentiels tels que les médicaments, les lunettes, les papiers de valeur et les soins immédiats nécessaires aux personnes à charge ;

• Réapprovisionnez tous les articles périmés ou qui doivent être remplacés, assurez-vous que vous et les membres de votre famille disposez de suffisamment de vêtements et d’accessoires pour une période de 72 heures et ayez ces articles à portée de main pour un départ rapide. Voir www.preparedbc.ca pour plus de détails ;

• Aidez votre équipe locale des services de soutien d’urgence en vous inscrivant dès maintenant sur le site Web d’enregistrement et d’assistance aux évacués à l’adresse www.ess.gov.bc.ca. Cela rationalise le processus d’enregistrement dans un ordre d’évacuation ;

• Communiquez avec les membres de votre famille, informez-les de la situation et déterminez un lieu de rencontre à l’extérieur de la zone d’évacuation où vous pourrez vous reconnecter en toute sécurité si la zone est évacuée ;

• L’hébergement dans la région peut être limité. Prenez des dispositions pour rester en famille ou entre amis, si possible ;

• Prenez soin de vos animaux de compagnie ou de tout autre animal en les déplaçant dans un endroit sûr. Planifiez leurs soins si vous n’êtes pas à la maison ;

• Organiser le transport de tous les membres du ménage. Préparez-vous à déplacer des personnes handicapées et/ou des enfants.

L’incendie de forêt de Bush Creek East ne s’est pas beaucoup étendu au cours des dernières 72 heures et s’étend toujours sur un peu plus de 41 000 hectares. 113 personnels de structure, 101 pompiers et plus de 100 équipements lourds continuent de lutter contre l’incendie.

Brendan Shykora

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023Évacuation en cas d’incendieSalmon ArmShuswapwildfire