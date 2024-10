Ordre des matchs et liste des segments de WWE SmackDown, notes dans les coulisses (04/10/2024)

La route vers WWE Bad Blood 2024 se termine ce soir dans « The Music City ».

WWE Friday Night SmackDown émane de la Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee avec la quatrième semaine de leur nouvelle diffusion sur USA Network.

Vous trouverez ci-dessous des spoilers, des nouvelles des coulisses et des notes pour l’émission de ce soir, qui est l’émission de « retour à la maison » pour l’événement en direct premium WWE Bad Blood 2024.

Liste des spoilers de WWE SmackDown (l’événement principal est composé de 3 segments, tous les autres sont de 2)

* Promo AJ Styles avec Carmelo Hayes et LA Knight

* AJ Styles contre Carmelo Hayes

* Match de benne à ordures : Michin contre Chelsea Green

* Bayley/Nia Jax (avec Tiffany Stratton)

* Naomi contre Tiffany Stratton

* WWE Tag Team Championship : Triple Threat Ladder Match The Bloodline contre The Street Profits contre #DIY

Suivez notre direct Résultats de WWE SmackDown 04/10/24

(H/T : Sélection combative)