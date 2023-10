Chaque jour, Omyma Olwan et sa famille reçoivent un appel automatisé de l’armée israélienne avec un avertissement : « Vous pourriez être une cible et votre vie est en danger. »

Malgré les appels et les frappes aériennes israéliennes qui continuent de frapper leur quartier, la famille a décidé de rester dans sa maison située dans le nord de la bande de Gaza, où l’armée israélienne a ordonné l’évacuation de 1,1 million de personnes au début du mois en prévision d’une éventuelle attaque terrestre.

Olwan, enseignante à la retraite et mère de huit enfants, n’est pas étrangère à la guerre, ayant survécu à quatre d’entre elles à Gaza. Mais cela n’a pas facilité la décision de rester.

« Les bombardements sont à gauche et à droite, au nord et au sud », a-t-elle déclaré à NBC News lors d’un entretien téléphonique depuis l’est de la ville de Gaza, à environ 10 km de la frontière avec Israël, où elle vit avec son mari, ses trois enfants adultes et une fille. -beau et deux petits-enfants âgés de 1 et 4 ans.

« Il n’y a aucun endroit sûr à l’abri des bombardements », a-t-elle déclaré.

Saïd Alhayek, sa femme Carolina et leurs deux enfants, Alya et Khaled, sont assis pour déjeuner au camp d’Al Nusierat aux côtés d’amis l’été dernier. Avec l’aimable autorisation de Saïd Alhayek

Cela a été souligné cette semaine dans les villes du sud de Gaza, comme Khan Younis, où les responsables de la santé ont déclaré jeudi que 77 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, avaient été tuées dans des frappes aériennes nocturnes des forces israéliennes.

« Nulle part n’est sûr à Gaza », a déclaré Lynn Hastings, coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour les territoires palestiniens. a déclaré dans un communiqué Jeudi, notant que les voies d’évacuation ont été bombardées.

Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré jeudi que plus de 7 000 personnes, dont plus de 2 900 enfants, avaient été tuées à Gaza depuis l’attaque d’Israël le 7 octobre par le Hamas, le groupe militant qui contrôle l’enclave. Environ 1 400 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de l’attaque contre Israël, au cours de laquelle au moins 224 personnes ont également été prises en otage.

L’ordre d’évacuation d’Israël a été critiqué par l’ONU, qui a déclaré qu’il aurait « des conséquences humanitaires dévastatrices ». De nombreux habitants du nord de Gaza se sont néanmoins conformés, contribuant ainsi aux 1,4 million de personnes déplacées par le conflit sur les 2,2 millions d’habitants de Gaza.

Le moment ou la certitude d’une attaque terrestre israélienne reste incertain. L’armée israélienne a annoncé vendredi avoir mené un raid terrestre dans le nord de Gaza, le deuxième cette semaine. Il a indiqué jeudi que le premier raid avait été mené dans le cadre « des préparatifs des prochaines étapes des combats ».

Alors qu’Olwan entend des histoires d’anciens étudiants tués et de bombes démolissant des mosquées, des épiceries et des immeubles résidentiels avec des familles entières à l’intérieur, elle est parfaitement consciente de la possibilité qu’elle puisse perdre l’un de ses propres enfants en un instant.

« La décision de rester a été difficile et la décision de partir a également été problématique », a-t-elle déclaré.

Rester ensemble

Lorsque l’ordre d’évacuation a été émis le 13 octobre, les Alhayek ont ​​débattu de ce qu’il fallait faire. Alors que les plus jeunes membres de la famille plaidaient pour aller dans le sud, jugé plus sûr à l’époque, les plus âgés étaient réticents à faire un déménagement qui pourrait perturber leur accès aux médicaments et à d’autres produits de première nécessité qu’il serait « impossible » d’obtenir dans les abris de fortune surpeuplés du sud.

Cependant, une chose que la famille ne voulait pas faire était de se séparer.

“Soit nous vivons ensemble, soit nous mourons ensemble, mais nous restons ensemble”, a déclaré le fils aîné d’Olwan, Said Alhayek, qui vit à Las Vegas avec sa femme et ses deux enfants, après plusieurs jours de délibérations. sur les appels de groupe.

Comme beaucoup de familles palestiniennes, la famille Alhayek est nombreuse et s’étend sur plusieurs continents. Plusieurs frères et sœurs ont depuis longtemps quitté Gaza, une enclave palestinienne densément peuplée dont l’économie a été paralysée par un blocus terrestre, aérien et maritime imposé par Israël et soutenu par l’Égypte depuis 16 ans. Le blocus a rendu difficile pour les membres dispersés de la famille Alhayek de se voir souvent.

La guerre a créé une situation humanitaire de plus en plus désastreuse à Gaza, où le siège israélien a pratiquement coupé l’approvisionnement en carburant, en eau et en électricité. Un représentant de l’UNRWA, l’agence d’aide humanitaire des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a déclaré jeudi que sans carburant, elle serait obligée de suspendre ou de réduire les services destinés aux plus de 600 000 personnes hébergées dans 150 de ses installations à travers le territoire.

Près de la moitié de tous les logements à Gaza ont été endommagé ou détruitselon l’ONU, et le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le système de santé « est dans un état d’effondrement complet ».

Les premiers intervenants palestiniens disent avoir du mal à identifier tous les morts et enterrent des personnes non identifiées dans des fosses communes. Certaines familles de Gaza, où la moitié de la population a moins de 19 ans, ont commencé à porter des bracelets d’identification afin que leurs proches puissent les retrouver s’ils sont tués.

L’armée israélienne affirme faire la distinction entre civils et combattants et ne frapper que des cibles légitimes du Hamas. Mais pour les Gazaouis qui craignent que chaque nuit ne soit la dernière, cela n’est guère rassurant.

« La réalité est que l’armée israélienne a très peu de crédibilité à Gaza », a déclaré Said Alhayek. « Les gens essaient de faire ce qui est dans leur meilleur intérêt, mais ils ne croient pas nécessairement la parole de l’armée israélienne – ‘Oh, ce n’est pas sûr de rester ici’ – parce que nous l’avons vu. »

Son père, Hamed, un médecin à la retraite de 72 ans, hésite à quitter la maison familiale située dans le quartier d’Al-Tofa, à Gaza, qu’il a passé des années à économiser pour l’agrandir. Il a hérité d’une partie de la parcelle de son défunt père et est un jardinier passionné qui aime entretenir ses manguiers et ses dattiers.

« Certaines parties de notre maison sont toujours les chambres de son père », a déclaré Said Alhayek, ajoutant que son père dort parfois dans l’une d’entre elles.

« Je pense qu’il est parfois très difficile pour les gens de comprendre que si vous vivez dans un endroit qui a tous vos souvenirs, toute votre vie, vos souvenirs, les souvenirs de votre père, le quitteriez-vous ? il ajouta.

“Nous n’avons blessé personne”

Les bombardements israéliens empêchent la famille de dormir toute la nuit et il n’y a pas plus de quatre heures d’électricité par jour. Le service Internet et la réception cellulaire locale sont minimes.

Le mari d’Olwan et ses deux fils, Oday et Mohammad, font la queue pendant six heures pour récupérer des rations de pain, et la famille se bat pour obtenir de l’eau potable.

Hamed Alhayek montre à son petit-fils Khaled Alhayek une partie de leur jardin dans le nord de Gaza l’été dernier. Avec l’aimable autorisation de Saïd Alhayek

La famille est également encore sous le choc de la nouvelle de l’explosion à l’hôpital al-Ahli, qui aurait tué des centaines de Palestiniens qui y trouvaient refuge. L’hôpital se trouve à 15 minutes à pied de leur domicile.

« Le père de Said y était soigné quand il était jeune », a déclaré Olwan. « Nous, les personnes âgées, y allons toujours. »

Mais ils pourraient être confrontés à des conditions encore pires dans le sud, a-t-elle ajouté. Les bombardements israéliens intensifs ont rendu la famille encore plus convaincue de sa décision de rester sur place.

Olwan s’inquiète pour sa sœur, atteinte de sclérose en plaques et évacuée vers le sud avec leur mère. Elle n’a plus de médicaments, a déclaré Olwan, et n’a aucun moyen de se rendre dans les hôpitaux voisins, qui sont inondés de victimes civiles.

« Si elle ne reçoit pas ses médicaments, elle ne peut pas marcher », a-t-elle déclaré.

La plus jeune fille d’Olwan, Yara, 21 ans, qui suit une formation pour devenir dentiste, a déclaré qu’un ami de l’école avait été récemment tué lors d’une frappe israélienne à Khan Younis.

« Khan Younis se trouve au sud de Gaza, là où ils nous ont dit de fuir. C’est censé être sûr », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’il y a suffisamment de connectivité, a déclaré Yara Alhayek, elle reçoit des mises à jour « horribles » d’autres amis à Khan Younis, dont un qui a déclaré avoir vu « une femme qui a perdu ses jambes » sous les décombres d’un immeuble résidentiel voisin qui a été touché. par une frappe aérienne.

« Si tout cela se termine, est-ce que quelqu’un va rester bien après avoir vu ça ? » » a déclaré Yara Alhayek.

Avec une éventuelle invasion terrestre israélienne imminente, la famille affirme qu’elle pourrait encore changer d’avis quant à son séjour.

“S’ils décident d’entrer et si nous sentons qu’il y a un énorme danger, nous partirons sûrement”, a déclaré Olwan.

En attendant, elle trouve un semblant de réconfort dans sa foi.

« Nous n’avons blessé personne ni fait quoi que ce soit de terrible à qui que ce soit », a-t-elle déclaré. « Par conséquent, si Dieu le veut, nous serons en sécurité. »