Ordonnances d’évacuation émises pour 2 régions du nord de la Colombie-Britannique alors que des centaines d’incendies de forêt brûlent

Un district régional du nord de la Colombie-Britannique a émis deux ordres d’évacuation en raison des risques liés aux incendies de forêt de Tsah Creek et de Finger Lake.

Le district régional de Bulkley-Nechako affirme que le danger posé par le feu de forêt de Tsah Creek a incité le ordre d’évacuation pour toutes les propriétés situées de part et d’autre de l’autoroute 27 à proximité du lac Echo et du chemin de service forestier Bearcub. Un alerte d’évacuation a également été émis dimanche matin pour les propriétés situées plus au nord le long de l’autoroute.

Tard samedi soir, le ministère des Transports et de l’Infrastructure a fermé un tronçon de 12 kilomètres du corridor de l’autoroute 27 entre Blue Mountain Road et Kenner Road par mesure de précaution après que le feu de forêt a franchi les lignes de contrôle.

La route a été rouverte tôt dimanche matin, selon DriveBC, qui indique qu’une visibilité limitée est probable dans la région en raison d’une fumée dense.

✅CLEAR – #BCHwy27 La route est maintenant ouverte dans les deux sens entre Blue Mountain Rd et Kenner Rd après avoir été fermé en raison d’un incendie de forêt. Les voyageurs peuvent s’attendre à une visibilité limitée avec une fumée dense dans la zone et sont invités à conduire avec prudence. #Vanderhoof#FortStJames —@DriveBC

Ce n’est que le dernier ordre d’évacuation à être affiché en Colombie-Britannique, qui a vu des dizaines de nouveaux incendies se déclencher au cours du week-end, affectant des centaines de résidents du nord de la province.

Le district régional, de concert avec la Première nation Saik’uz, a également a ordonné l’évacuation pour toutes les propriétés au sud des routes de service forestier Bobtail Connector et Kluskus, à proximité de Finger Lake, alors que le feu de forêt de Finger Lake continue de devenir incontrôlable. La commande comprend deux stations balnéaires, qui ont déjà été évacuées.

Samedi, Recreation Sites and Trails BC et le district régional de Bulkley-Nechako ont émis un ordre d’évacuation pour le camping du lac Kager et le réseau de sentiers Trails and Boer Mountain en raison du danger posé par le feu de forêt de Tintagel.

Cet incendie brûle également de manière incontrôlable, couvrant 2,5 kilomètres carrés et continuant de se propager. Alertes d’évacuation couvrent 144 propriétés dans la région près de Burns Lake.

Des alertes d’urgence ont été émises par le district régional de Cariboo en raison des risques d’incendie de forêt dans la région de Townsend Creek et Branch Road.

Le première alerte a été délivré samedi soir pour huit parcelles couvrant environ 25 kilomètres carrés en raison de l’incendie de forêt de Townsend Creek.

L’incendie a été découvert cet après-midi et aurait été déclenché par la foudre. Il est répertorié comme brûlant hors de contrôle et couvre actuellement 1,1 kilomètre carré à l’est de Margaret Lake.

Le district régional de Cariboo a émis une alerte d’évacuation pour le secteur de Branch Road.

Carte interactive : https://t.co/cgmxp9ixjB Visitez www.cariboord.capour plus d’informations.#CaribooFires < a href="https://twitter.com/hashtag/BCWildfire?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BCWildfire @EmergencyInfoBC pic.twitter.com/m8eKadSWQv —@CaribooRD

Le district a également émis une alerte d’évacuation pour 27 parcelles dans le secteur de Branch Road, couvrant plus de 193 kilomètres carrés.

Le BC Wildfire Service affirme que l’incendie de Branch Road découvert vendredi soir est hors de contrôle.

Une alerte d’évacuation signifie que les résidents doivent se préparer à évacuer leur domicile, éventuellement avec peu ou pas de préavis. Un ordre d’évacuation signifie qu’un résident doit partir immédiatement.

Des centaines de feux de forêt brûlent

À 9 h 30, heure du Pacifique, dimanche, 241 incendies brûlaient dans la province, dont 156 étaient hors de contrôle.

Dix de ces incendies sont classés comme incendies notables, ce qui signifie qu’ils constituent une menace pour la sécurité publique ou qu’ils sont particulièrement visibles.

Le feu de forêt de Powers Creek au sud de Smithers, en Colombie-Britannique, a entraîné des ordres d’évacuation et des alertes vendredi soir. (Service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique/Twitter)

Tous ces incendies sauf un se trouvent dans le nord de la Colombie-Britannique, qui a vu des milliers de coups de foudre vendredi et samedi, qui, combinés à un avertissement de chaleur extrême pour la région, ont provoqué des dizaines de nouveaux départs de feu.

Les incendies notables comprennent l’incendie de Powers Creek au sud de Smithers, l’incendie de Davis Lake au nord de Mission et l’incendie de Donnie Creek dans le nord-est de la Colombie-Britannique, le plus important jamais enregistré dans l’histoire de la province.