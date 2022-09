Ordonnances d’évacuation, alertes émises pour l’Intérieur, le nord de la Colombie-Britannique alors que le service des incendies de forêt combat 5 incendies notables

Le district régional de Squamish Lilloet (SLRD) a émis un ordre d’évacuation samedi après-midi en raison du « danger immédiat pour la sécurité des personnes » du feu de forêt de Downton Creek, brûlant à environ 18 kilomètres au sud de Lillooet, en Colombie-Britannique.

La circonscription couvre Lillooet, Pemberton, Whistler, Squamish et quatre circonscriptions électorales. À 12 h 30, certaines propriétés de la zone électorale B ont reçu l’ordre d’être évacuées, notamment les sites de loisirs Cottonwood, Cinnamon, Gott et Roger et le sentier récréatif de Seton Ridge.

Les lots de district 2343, 4361 et 4360 ont également été inclus dans l’ordonnance.

Les résidents sont priés de se diriger vers le nord jusqu’à Lillooet ou vers le sud jusqu’à Pemberton et de regarder le SLRD site Internet pour les mises à jour.

Une carte décrit la zone (en rouge) couverte par un ordre d’évacuation dans la région de Downton Creek du district régional de Squamish Lilloet. (District régional de Squamish Lilloet)

Le BC Wildfire Service (BCWS) a également déclaré qu’il répondait à l’incendie de Lower Arthur’s Seat, à 20 kilomètres au nord-est de Lytton, peu après 17h30.

Il a déclaré que le nouvel incendie est classé comme incontrôlable, soupçonné d’être d’origine humaine et fait l’objet d’une enquête.

Les avions-citernes ont réagi rapidement après le signalement de l’incendie, avec des hélicoptères et du personnel au sol en route samedi soir, a indiqué le service des incendies de forêt.

Alerte d’évacuation émise dans le district de Peace River

Une alerte d’évacuation a également été émise par le district régional de Peace River pour la région située près de Battleship Mountain, dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

Le district indique qu’il n’y a pas de maisons dans la zone d’alerte, mais certains sites de loisirs le long d’une route de service forestier près de Carbon Lake pourraient être touchés.

Des vents soutenus et des conditions chaudes et sèches dans la région de Peace ont été à l’origine de la croissance du Feu de forêt dans la montagne du cuirassé que le service des incendies de forêt a qualifié d'”agressif” vendredi.

Le BCWS indique que l’incendie, l’un des deux dans la région transformé en feux de forêt notables jeudi, se dirigeait vers Hudson’s Hope, à environ 368 kilomètres au nord de Prince George.

Un feu de forêt notable est un feu particulièrement visible ou qui menace la sécurité publique.

“Il est probable que l’activité va reprendre [Saturday] l’après-midi une fois que nous voyons les vents atteindre leur apogée, généralement vers 16 heures », a déclaré samedi matin l’agente d’information sur les incendies Karley Desrosiers.

“Les conditions enfumées devraient se poursuivre au cours des deux prochains jours jusqu’à probablement lundi ou mardi, date à laquelle elles auront une chance de se dégager.”

Environnement Canada a publié un avis spécial déclaration sur la qualité de l’air pour la moitié est de la Colombie-Britannique en raison de la fumée des incendies.

L’autre feu de forêt, près de Lac des dinosaures se trouve à seulement cinq kilomètres du barrage Peace Canyon de BC Hydro et du pont suspendu Hudson’s Hope sur l’autoroute 29.

Les pompiers ont établi des lignes de contrôle autour du périmètre de l’incendie jeudi soir et une nouvelle croissance n’est pas attendue.

Le feu de forêt de Dinosaur Lake se trouve à seulement cinq kilomètres du barrage Peace Canyon de BC Hydro et du pont suspendu Hudson’s Hope, bien qu’une croissance supplémentaire ne soit pas prévue. (Soumis par BC Wildfire Service)

Autres incendies notables

Il y a trois autres incendies notables en Colombie-Britannique : l’incendie de Bearhole Lake au sud-est de Tumbler Ridge, près de la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta.

L’incendie de Fat Dog Creek brûle près de Lightning Lake dans le parc provincial EC Manning, à environ 230 kilomètres à l’est de Vancouver, tandis que l’incendie de Heather Lake brûle dans le même parc, plus près de la frontière américaine.

Les responsables des parcs ont publié un ordre d’évacuation pour plusieurs sentiers et points de vue au sud de l’autoroute 3 en raison de l’incendie du lac Heather, qui a pris naissance de l’autre côté de la frontière américaine dans la forêt nationale d’Okanogan-Wenatchee.

“Les équipes de lutte contre les incendies de forêt surveillent activement et peuvent travailler dans cette zone. En cas de changement des conditions d’incendie de forêt, les visiteurs de ce parc peuvent recevoir un avis limité d’évacuation”, indique un avis sur le site Web de BC Parks.

Desrosiers dit qu’elle s’attend à ce que la saison des feux de forêt durer jusqu’en septembre en raison de températures anormalement élevées et d’une faible humidité relative.