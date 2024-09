Ordonnance sur le bruit émis par les véhicules tout-terrain de la vallée du Jourdain

8 septembre — ALBA — Les routes du comté dans une partie de la vallée du Jourdain pourraient être ouvertes aux véhicules tout-terrain si les responsables du canton de Chestonia approuvent une ordonnance qu’ils envisagent.

Les administrateurs du canton se réuniront lundi à 19 heures pour discuter d’une ordonnance sur les véhicules tout-terrain, selon les documents de la réunion et la greffière du canton, Nancy Shepard. La réunion est prévue à la bibliothèque du canton d’Alba, à Alba Road et Second Street, mais elle sera probablement déplacée dans un bâtiment voisin pour faire de la place à plus de personnes, a déclaré Shepard.

Des messages ont été laissés jeudi au superviseur du canton de Chestonia, Roy Wicht, et Shepard n’a pas répondu à une demande de suivi pour parler de l’ordonnance.

Melissa Zelenak, directrice exécutive du district de conservation d’Antrim, a déclaré qu’elle s’attendait à une foule. Elle a assisté à une audience publique bondée le 22 août, où les membres du public ont exprimé de nombreuses préoccupations, allant de la sécurité aux dommages environnementaux en passant par les conflits avec d’autres utilisateurs de cette vaste zone boisée.

Bien que la proposition suscite une certaine opposition, notamment de la part des groupes environnementaux et de l’agence d’État qui gère une grande partie du territoire, les conducteurs d’ORV veulent que les administrateurs de Chestonia les laissent traverser les routes de la vallée, certains vantant les avantages économiques et d’autres affirmant que les craintes de dommages sont exagérées.

Zelenak a déclaré qu’elle avait dit aux administrateurs vers la fin de l’audience publique qu’après avoir entendu tant d’opposition, y compris de la part du ministère des Ressources naturelles, ils devraient procéder avec prudence s’ils décidaient d’aller de l’avant avec l’ordonnance.

« Ma question était : pourquoi le faisons-nous, alors qu’il me semble que lorsque le DNR dit : « Vous savez que ce n’est vraiment pas une bonne idée, les gars », cela serait pour moi un indicateur qu’il ne faut tout simplement pas aller de l’avant », a-t-elle déclaré.

Shannon Lott, l’adjointe aux ressources naturelles du DNR, a écrit aux administrateurs du canton de Chestonia pour s’opposer à l’ordonnance. Elle a souligné la désignation de rivière naturelle de la rivière Jordan en 1972 et les protections qui l’accompagnent, ainsi qu’un plan de gestion qui met l’accent sur « l’utilisation récréative tranquille » dans la zone non perturbée.

« L’utilisation de véhicules tout-terrain sur les routes de comté près du fleuve Jourdain entraînera probablement non seulement des dommages aux ressources naturelles, mais affectera également négativement l’expérience des pêcheurs, des chasseurs et des autres utilisateurs récréatifs dans le corridor des rivières naturelles en raison de l’augmentation du bruit, de la poussière, du trafic, des dommages aux ressources et des conflits potentiels entre utilisateurs », a écrit Lott.

C’était l’un des 12 problèmes potentiels évoqués dans la lettre, notamment la difficulté d’appliquer les règles relatives aux véhicules tout-terrain dans cette région, la rareté des routes légales vers la vallée du Jourdain et les besoins accrus en matière d’entretien. Lott a suggéré d’encourager l’utilisation des routes départementales et forestières ailleurs dans la région, dont la grande majorité sont ouvertes à la circulation des véhicules tout-terrain.

Selon Conservation Resource Alliance, la rivière Jordan traverse 18 000 acres de forêt domaniale couvrant une grande partie de la vallée.

Une poignée de routes isolées serpentent à travers les collines vallonnées et boisées qui bordent la vallée, tout comme un sentier de randonnée qui comprend une partie du North Country National Scenic Pathway et passe par un camping DNR accessible à pied, comme le montrent les cartes. Le US Fish and Wildlife Service possède une écloserie de poissons sur la rivière, non loin du célèbre Deadman’s Hill Overlook.

Le président du Jordan Valley Trails Council, Karl Davenport, a grandi à quelques kilomètres et a déclaré que c’était un endroit spécial.

« J’ai visité de nombreux États et de nombreux endroits, et pourtant, beaucoup de ces endroits ne sont pas à la hauteur de la vallée du Jourdain », a-t-il déclaré.

Davenport est favorable à l’ouverture des routes de la vallée aux véhicules tout-terrain, même s’il a quelques réserves. Il y a toujours un petit pourcentage de contrevenants qui pourraient causer des problèmes. Mais il pense que le changement, s’il est bien fait, pourrait stimuler l’économie locale.

De plus, l’isolement de la vallée pourrait limiter le nombre de personnes qui y emmènent leurs VTT, a-t-il ajouté.

John Niemiec, président du club de motoneige du comté d’Antrim, est également favorable à cette mesure. Il a écrit une lettre au nom du club pour soutenir l’ordonnance sur les véhicules tout-terrain du canton de Chestonia.

« Nous soutenons les sports motorisés en général », a-t-il déclaré. « Ils ont un impact économique positif sur les communautés dans lesquelles nous sommes implantés. »

Des véhicules circulent déjà sur les routes en question, a déclaré Niemiec. Avec cela et les utilisations non motorisées autorisées dans la vallée, a-t-il déclaré, tout le monde devrait pouvoir utiliser les ressources dans tout l’État.

Comparer les voitures et les pick-up aux véhicules tout-terrain, avec leurs suspensions plus souples et leurs pneus à crampons, semblait être une comparaison entre des pommes et des oranges pour Brian Kozminski. Il est guide de pêche à la mouche et fait une douzaine de voyages dans la vallée chaque année. Il a lancé une pétition en ligne contre les changements envisagés par le canton de Chestonia.

Kozminski a rejeté les arguments selon lesquels les conducteurs de VTT sont traités injustement, soulignant que le bruit qu’ils apporteraient aurait un impact sur tous les autres groupes d’utilisateurs.

« Toutes les rivières ne sont pas autorisées à la navigation à moteur. Toutes les rivières ne permettent pas la pêche à l’appât », a-t-il déclaré. « Certains endroits doivent être préservés pour qu’ils le restent et qu’ils restent précieux pour la prochaine génération. »

Dave Galmore, directeur général de KAM Powersports à East Jordan, a déclaré qu’il soupçonnait que les inquiétudes concernant les dommages causés par les véhicules tout-terrain provenaient de personnes ayant une vision négative du sport.

« Si j’avais eu l’occasion de passer par là, vous ne sauriez probablement même pas que je suis passé par là », a-t-il déclaré.

Davenport a déclaré qu’il était possible que les véhicules tout-terrain aient un impact plus important sur les routes que les autres véhicules, mais c’est quelque chose que la Commission routière du comté d’Antrim devra surveiller.

Le comté d’Antrim a ouvert une grande partie de ses routes aux véhicules tout-terrain en 2009, un an après que les législateurs de l’État ont donné aux comtés le pouvoir d’autoriser ou d’interdire leur utilisation sur les routes sous leur juridiction.

Ils sont toujours interdits sur les routes nationales et fédérales — US 131, M-66 et M-32, par exemple — dans tous les villages du comté et sur une poignée de routes, selon l’ordonnance.

Cela comprend toutes les routes des cantons de Jordan, Warner, Star et Chestonia dans une zone bordée par la M-66, l’Old State Road et la County Road 624, Adams Road, la M-32, l’US 131 et la County Road 620.

La loi de l’État donne aux cantons le pouvoir d’adopter leur propre ordonnance autorisant les véhicules tout-terrain sur les routes de comté au sein de ce canton, a déclaré l’administrateur du comté d’Antrim, Jeremy Scott. Cela remplacerait toutes les fermetures prévues par l’ordonnance du comté. Il l’a dit aux responsables du canton de Chestonia dans une lettre après avoir demandé une modification de l’ordonnance du comté en 2023.

Les administrateurs du canton avaient fixé une audience publique au 18 septembre sur son ordonnance relative aux véhicules tout-terrain, comme le montrent les documents de la réunion. Mais cette date a dû être reportée au 7 octobre à 18 heures au service d’incendie du canton de Star, car un avis approprié de l’audience publique n’avait pas été transmis à tous les organismes gouvernementaux dans le délai de préavis de 28 jours requis.

Davenport a déclaré que les responsables du canton envisageaient d’ouvrir l’extrémité de Jordan River Road du canton de Star aux véhicules tout-terrain.

Dawn Lavanway, commissaire du comté d’Antrim dont le district comprend les cantons de Chestonia et de Star, est également membre des East Jordan Trailblazers. Le groupe de motoneiges et de véhicules tout-terrain a travaillé avec le canton de Werner et le ministère des Transports du Michigan pour ouvrir un court tronçon de la M-32 afin de relier East Jordan à d’autres sentiers.

Cela a montré à Lavanway tous les problèmes impliqués dans la création de sentiers, et elle s’est demandé si le canton de Chestonia en tenait compte de tous.

Certaines des routes en question sont fermées du 1er décembre au 31 mars et sont utilisées comme sentier de motoneige. Elle se demande comment ce sentier pourrait coexister avec la circulation des VTT.

Lavanway et la superviseure du canton de Jordan, Suzan Falco, ont déclaré qu’elles se demandaient ce qui se passerait si les conducteurs de VTT du canton de Chestonia atteignaient la frontière du canton de Jordan – Big Marsh Road est fermée aux véhicules et le canton de Jordan n’a pas l’intention de changer cela, a déclaré Falco.

Niemiec a déclaré que pour chaque aspect négatif soulevé, autoriser les véhicules tout-terrain sur les routes de la vallée aurait également des effets positifs — un meilleur accès pour les personnes handicapées, par exemple.

Mais en fin de compte, c’est aux administrateurs de la commune de décider en fonction des souhaits de leurs électeurs. C’est ce qu’il a déclaré aux responsables de la commune de Chestonia dans la lettre du club de motoneige du comté d’Antrim.

« Ils représentent leur canton, et si leurs pairs leur disent de ne pas faire cela, alors c’est pour cela qu’ils ont été élus, c’est-à-dire pour représenter leurs électeurs », a-t-il déclaré.