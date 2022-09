Les résidents d’au moins quatre propriétés dans la région de Laidlaw, juste à l’extérieur de Hope, ont reçu l’ordre de se lever et de partir immédiatement, alors que le feu de forêt de Flood Falls Trail se rapproche dangereusement.

Le district régional de la vallée du Fraser a émis l’alerte d’évacuation vers midi dimanche (11 septembre), affirmant qu’il existe “un danger immédiat pour la sécurité et la santé” des habitants de la zone électorale B.

Plus précisément, les résidents des adresses 59100 Laidlaw Road, 59800 Hunter Creek Road, 58970 Laidlaw Road et 594020 Laidlaw Road, ainsi que tous les autres sans adresse officielle dans la zone en surbrillance, ont été informés qu’ils devaient partir.

Les résidents sont invités à fermer leurs fenêtres et leurs portes, à éteindre le gaz et les appareils électriques, mais à laisser leurs réfrigérateurs et congélateurs allumés et à fermer leurs portails. Ils peuvent rassembler des objets essentiels et des animaux de compagnie, mais on leur dit de ne pas prendre trop de temps ou d’en apporter trop avec eux. Ils sont également invités à vérifier les voisins et à s’assurer que tout le monde sort en toute sécurité.

Toute personne ayant besoin d’aide pour partir peut appeler le centre des opérations d’urgence du district au 778-704-0400 ou, en cas d’urgence, composez le 911. Toutes les personnes évacuées doivent s’inscrire aux services de soutien d’urgence à ess.gov.bc.ca.

Le feu de forêt du sentier Flood Falls est estimé à 458 hectares dimanche matin et a fermé la route 1 en direction est entre Chilliwack et Hope. Un avis sur la qualité de l’air est en vigueur pour le secteur.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2022Évacuation en cas d’incendieEspoir