Ordonnance d’évacuation des résidents de Lebel-sur-Quévillon en raison de feux de forêt

Une autre ville du nord du Québec a été évacuée en raison d’un incendie incontrôlable samedi alors que le gouvernement fédéral a confirmé que le personnel des Forces canadiennes serait déployé pour aider à combattre les incendies de forêt dans la province.

Environ 2 000 résidents de Lebel-sur-Quévillon, à environ 620 kilomètres au nord-ouest de Montréal, ont été les derniers à recevoir un avis d’évacuation obligatoire vendredi soir en raison d’incendies de forêt à proximité.

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, a déclaré samedi que le feu continuait de menacer la municipalité même si sa propagation avait ralenti dans la nuit. Il y avait une épaisse fumée dans toute la ville et les équipes de prévention des incendies de forêt effectuaient des travaux de tranchées dans la zone pour la protéger. Les résidents ont été relocalisés à Senneterre, à environ 90 kilomètres au sud de la communauté.

Dans la communauté de la Côte-Nord de Sept-Îles, où l’état d’urgence a été déclaré vendredi matin, un ordre d’évacuation des résidents de certains secteurs de la ville est demeuré en place. C’était la même histoire dans la communauté innue voisine de Mani-Utenam, où 1 500 résidents appartenant à la Première Nation Uashat Mak Mani-utenam ont été relogés.

Les deux incendies de forêt menaçant la zone sont restés en grande partie stables et n’ont pas beaucoup progressé du jour au lendemain. Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupre, a déclaré qu’aucune nouvelle évacuation n’était prévue, mais les résidents d’un secteur sont restés en alerte. Environ 5 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile par mesure de précaution dans la ville à environ 890 kilomètres au nord-est de Montréal.

Pendant ce temps, des membres de la communauté anishinaabe de Lac-Simon en Abitibi-Témiscamingue ont également dû évacuer samedi. Des membres de la communauté ont déménagé à Val-d’Or en raison de la mauvaise qualité de l’air dans la communauté. Les responsables de la santé publique de la région ont déclaré un confinement de 18 h à 9 h, demandant aux résidents de rester à l’intérieur et de garder les fenêtres fermées.

La SOPFEU, organisation québécoise de prévention des incendies de forêt, rapporte qu’il y a 134 feux actifs dans la province, dont une vingtaine sont prioritaires car ils menacent des résidences ou des infrastructures.

« Nos météorologues annoncent le même type de temps au cours des prochains jours », a déclaré Mélanie Morin, porte-parole de la SOPFEU.

« Il peut y avoir de la pluie mardi ou mercredi, c’est encore assez loin, (donc) nous le prenons un jour à la fois, mais c’est à ce moment-là que nous pouvons être un peu soulagés par Mère Nature. »

De la fumée s’élève des arbres en feu près de Chapais, dans le Nord du Québec, le vendredi 2 juin 2023 sur cette image fournie par l’agence de prévention des incendies connue sous le nom de SOPFEU. LA PRESSE CANADIENNE/HO-SOPFEU Prévention et communications-Audrey Marcoux

Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a confirmé samedi que le gouvernement fédéral avait approuvé une demande d’aide militaire du Québec, et que les troupes des Forces canadiennes fourniront des ressources de lutte contre les incendies et aideront à la planification et à la coordination des interventions en cas d’incendie de forêt.

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le premier ministre Legault lui avait parlé au téléphone samedi et que Legault avait remercié Trudeau pour le déploiement rapide des troupes.

Trudeau s’est également entretenu avec des dirigeants locaux dans certaines des communautés les plus durement touchées de la province.

Une centaine de militaires étaient attendus samedi dans la région, selon la ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, qui est également ministre responsable de la région de la Côte-Nord. Une centaine de soldats supplémentaires étaient attendus dimanche, a-t-elle déclaré lors d’un point de presse.

Pendant ce temps, il y avait de bonnes nouvelles pour les résidents de Chapais, une autre ville du nord du Québec, où le maire local a déclaré que les résidents pouvaient rentrer chez eux plus tard après avoir été forcés d’évacuer mercredi soir.

L’annonce d’Isabelle Lessard a été accueillie par les applaudissements des résidents de la ville située à environ 715 kilomètres au nord-est de Montréal.

« Le fait que l’incendie ne se soit pas aggravé montre également que ce qui a été fait (pour arrêter la propagation) est efficace », a déclaré Lessard, mais a ajouté que les résidents ne devraient pas baisser la garde et doivent respecter les avis provinciaux.

Cette semaine, la province a demandé aux gens de rester hors des forêts et a interdit les feux à ciel ouvert dans ou à proximité des forêts de la province.Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 juin 2023.