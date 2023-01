Ordonnance de la Cour suprême sur la libération sous caution du fils du ministre dans l’affaire UP Farmer’s Killing Today

La Cour suprême doit prononcer mercredi son ordonnance sur la demande de libération sous caution du fils du ministre de l’Union Ajay Kumar Mishra, Ashish Mishra, accusé dans l’affaire des violences de Lakhimpur Kheri en 2021.

Conformément à la liste des causes du 25 janvier téléchargée sur le site Web du tribunal supérieur, un banc de juges Surya Kant et JK Maheshwari prononcera l’ordonnance.

Le banc avait le 19 janvier réservé son ordonnance sur la candidature de Mishra.

Le 3 octobre 2021, huit personnes ont été tuées à Tikunia, dans le district de Lakhimpur Kheri, où des violences avaient éclaté lorsque des agriculteurs protestaient contre la visite du vice-ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, dans la région.

Selon le FIR de la police de l’Uttar Pradesh, quatre agriculteurs ont été fauchés par un SUV dans lequel Ashish Mishra était assis.

Suite à l’incident, le conducteur du SUV et deux employés du BJP auraient été lynchés par des agriculteurs en colère. Un journaliste est également mort dans les violences.

Le banc de Lucknow de la Haute Cour d’Allahabad avait rejeté le 26 juillet de l’année dernière la demande de libération sous caution d’Ashish Mishra.

Il a contesté l’ordonnance de la Haute Cour devant la Cour suprême.

Lors de l’audience du 19 janvier, la haute cour avait observé qu’un accusé ne devait pas être incarcéré pour une durée indéterminée à moins qu’il ne soit prouvé coupable d’une infraction.

Tout en réservant son ordonnance sur le moyen, la formation avait dit qu’il s’agissait d’une mise en balance des droits des parties.

S’opposant à la demande de libération sous caution, l’avocat général supplémentaire pour l’Uttar Pradesh Garima Prashad avait déclaré qu’il s’agissait d’un crime grave et odieux et que l’octroi d’une caution enverrait un mauvais signal à la société.

L’avocat principal Dushyant Dave, comparaissant pour ceux qui s’opposent au plaidoyer de libération sous caution, avait déclaré que l’élargissement de Mishra sous caution enverrait un message terrible à la société.

L’avocat principal Mukul Rohatgi, représentant Ashish Mishra, s’était fermement opposé à la soumission de Dave et a déclaré que son client était en détention depuis plus d’un an et que le déroulement du procès prendrait sept à huit ans pour le terminer. Le 6 décembre de l’année dernière, le tribunal de première instance avait porté des accusations contre Ashish Mishra et 12 autres personnes pour les infractions présumées de meurtre, de complot criminel et d’autres lois pénales dans le cas du décès des quatre agriculteurs qui manifestaient à Lakhimpur Kheri, ouvrant la voie à la début du procès.

Au total, 13 accusés, dont Ashish Mishra, ont été inculpés en vertu des articles 147 et 148 du Code pénal indien (IPC) liés à des émeutes, 149 (rassemblement illégal), 302 (meurtre), 307 (tentative de meurtre), 326 (provoquant volontairement blessure grave par des armes ou des moyens dangereux), 427 (méfait) et 120B (peine pour complot criminel), et l’article 177 de la loi sur les véhicules à moteur.

Les 12 autres accusés sont Ankit Das, Nandan Singh Bisht, Latif Kale, Satyam alias Satya Prakash Tripathi, Shekhar Bharti, Sumit Jaiswal, Ashish Pandey, Lavkush Rana, Shishu Pal, Ullas Kumar alias Mohit Trivedi, Rinku Rana et Dharmendra Banjara. Tous sont en prison.