ordinateurs quantiques piratant des portefeuilles bitcoin

Bien que l’informatique quantique en soit encore à ses balbutiements, les gouvernements et les entreprises du secteur privé telles que Microsoft et Google s’efforcent d’en faire une réalité. D’ici une décennie, les ordinateurs quantiques pourraient être suffisamment puissants pour briser la sécurité cryptographique qui protège les téléphones portables, les comptes bancaires, les adresses e-mail et, oui, les portefeuilles Bitcoin.

Le programmeur et commerçant de crypto d’origine allemande a oublié le mot de passe pour déverrouiller son portefeuille numérique, qui contient 7 002 bitcoins, d’une valeur maintenant de 265 millions de dollars. Les ordinateurs quantiques, qui seront plusieurs millions de fois plus rapides que les ordinateurs traditionnels, auraient pu facilement l’aider à déchiffrer le code.

« Chaque institution financière, chaque connexion sur votre téléphone – tout est basé sur une cryptographie asymétrique, susceptible d’être piratée avec un ordinateur quantique », a déclaré Thiel. Thiel est un ancien directeur d’Utimaco, l’une des plus grandes sociétés de cryptographie en Europe, qui a travaillé avec Microsoft, Google et d’autres sur le chiffrement post-quantique.

À l’heure actuelle, une grande partie du monde fonctionne sur ce qu’on appelle la cryptographie asymétrique, dans laquelle les individus utilisent une paire de clés privée et publique pour accéder à des éléments tels que les e-mails et les portefeuilles cryptographiques.

Les experts en cryptographie ont déclaré à CNBC qu’ils ne s’inquiétaient pas du tout du piratage quantique des portefeuilles bitcoin pour plusieurs raisons.

Le partenaire fondateur de Castle Island Ventures, Nic Carter, a souligné que les ruptures quantiques seraient graduelles plutôt que soudaines.

« Nous serions bien prévenus si l’informatique quantique atteignait le stade de maturité et de sophistication auquel elle commençait à menacer nos primitives cryptographiques de base », a-t-il déclaré. « Ce ne serait pas quelque chose qui arriverait du jour au lendemain. »

Il y a aussi le fait que la communauté sait qu’elle arrive et que les chercheurs sont déjà en train de construire une cryptographie à sécurité quantique.

« L’Institut national des sciences et de la technologie (NIST) a travaillé sur une nouvelle norme de cryptage pour l’avenir qui est à l’épreuve des quanta », a déclaré Thiel.

Le NIST mène actuellement ce processus de sélection, en sélectionnant les meilleurs candidats et en les standardisant.

« C’est un problème technique, et il existe une solution technique », a déclaré Groetker. « Il existe de nouveaux algorithmes sécurisés pour les signatures numériques. … Vous aurez des années pour migrer vos fonds d’un compte à un autre. »

Groetker a déclaré qu’il s’attend à ce que le premier algorithme de chiffrement standard à sécurité quantique d’ici 2024, ce qui est toujours, comme il l’a dit, bien avant que nous voyions un ordinateur quantique capable de briser la cryptographie du bitcoin.

Une fois qu’une cryptographie sécurisée post-quantique nouvellement normalisée sera construite, a déclaré Groetker, le processus de migration de masse commencera. « Tous ceux qui possèdent des bitcoins ou ethereum va transférer [their] fonds de l’identité numérique qui est sécurisée avec l’ancien type de clé, vers un nouveau portefeuille ou un nouveau compte, qui est sécurisé avec un nouveau type de clé, qui va être sécurisé », a-t-il déclaré.

Cependant, ce type de mise à niveau de la sécurité nécessite que les utilisateurs soient proactifs. Dans certains scénarios, où les comptes de monnaie fiduciaire sont centralisés via une banque, ce processus peut être plus facile que d’exiger un réseau décentralisé de détenteurs de crypto pour mettre à jour leurs systèmes individuellement.

« Tout le monde, quel que soit le temps que cela prendra, ne déplacera ses fonds à temps », a déclaré Groetker. Inévitablement, il y aura des utilisateurs qui oublieront leur mot de passe ou mourront peut-être sans partager leur clé.

« Il y aura un certain nombre de portefeuilles … qui deviendront de plus en plus peu sûrs, car ils utilisent des clés plus faibles. »

Mais il existe des moyens de gérer ce type d’échec dans la mise à niveau de la sécurité. Par exemple, une organisation pourrait verrouiller tous les comptes utilisant encore l’ancien type de cryptographie et donner aux propriétaires un moyen d’y accéder. Le compromis ici serait la perte de l’anonymat lorsque les utilisateurs vont récupérer leur solde.