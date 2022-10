Ordinateur utilisé par Steve Jobs aux enchères pour 300 000 $ US

Un ordinateur Macintosh utilisé par le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, a été mis aux enchères cette semaine, les vendeurs estimant sa valeur à 300 000 dollars.

Le Macintosh SE, qui n’a pas trouvé d’acheteur lors de la vente aux enchères du mardi, est sorti en 1987 et son disque dur montre qu’il était utilisé par Jobs pour des tâches hebdomadaires telles que le recrutement, la planification de voyages, l’accès à un Rolodex virtuel privé, la saisie de documents et la planification de réunions. , dont une rencontre manquée avec le roi Charles III, alors prince de Galles, selon une description de la société de vente aux enchères Bonhams.

Jobs, décédé en 2011, était célèbre pour avoir cofondé Apple Inc. et est devenu plus tard le visage de l’entreprise.

Lors d’une précédente vente aux enchères cet été, un acheteur avait acheté un prototype d’ordinateur Apple-1 authentifié utilisé par Jobs en 1976 pour près de 700 000 dollars.

L’ordinateur mis aux enchères cette semaine a été utilisé par Jobs de 1987 à 1993, date à laquelle il a été donné au propriétaire actuel. La fille de Jobs, Lisa, qui avait autrefois un ordinateur Apple portant son nom, a peut-être également utilisé cet ordinateur particulier au début des années 90 lors de la visite de son père, selon Bonhams.

L’ancien ordinateur de Jobs faisait partie de la vente aux enchères d’histoire de la science et de la technologie, organisée par Bonhams, qui présentait des éléments physiques de la technologie ainsi que des documents liés à des moments clés ou à des individus de l’histoire de la technologie.

La vente aux enchères devait avoir lieu mardi, mais si certaines pièces ont été marquées comme vendues sur la page Web, d’autres, dont le Macintosh SE, n’ont pas encore trouvé d’acheteur. On ne sait pas quand ces pièces pourraient revenir aux enchères.

Parmi ceux qui se sont vendus, il y a une lettre de 1909 écrite par Nikola Tesla, qui s’est vendue 24 225 $ US, et l’Apple II, l’un des premiers ordinateurs personnels fabriqués par Apple, qui a rapporté 35 655 $ US.

Selon Bonhams, le Macintosh SE a été utilisé par Jobs pendant une période “importante” du développement technologique de Jobs – son temps loin d’Apple.

Avant de recevoir des ovations debout lors des présentations du dernier modèle d’iPhone, il a en fait été expulsé une fois de l’entreprise au milieu d’une lutte de pouvoir avec le conseil d’administration de l’entreprise.

Après s’être séparé d’Apple en 1985, Jobs a créé sa propre startup appelée NeXT. Dans cette nouvelle entreprise, il a utilisé un Macintosh SE pour son ordinateur personnel pendant de nombreuses années, même après que NeXT ait commencé à produire ses propres ordinateurs.

Bien que le Macintosh SE ait l’air carré et démodé à l’œil moderne, il s’agissait à l’époque d’une technologie passionnante.

Il a déménagé du bureau original de NeXT à Palo Alto, en Californie, à Redwood City, en Californie, et était toujours sur le bureau de Jobs lorsque le propriétaire actuel a commencé à travailler avec Jobs en 1993.

L’enchère a répertorié l’ordinateur à une valeur comprise entre 200 000 $ US et 300 000 $ US. Il comprend le disque dur de 20 Mo, un disque de sauvegarde supplémentaire, un clavier et une souris.

Le disque dur contient des traces de la vie et des tâches de Jobs à cette époque, y compris des suggestions selon lesquelles sa fille utilisait parfois l’ordinateur. La description de Bonhams indique que le système InterMail est enregistré sous le nom de Lisa et que Microsoft Word a été enregistré pour cet ordinateur en 1992 sous Lisa/Life.

Selon la publication de la vente aux enchères, la dernière tâche pour laquelle cet ordinateur spécifique a été utilisé était un projet de marketing supervisé par Jobs en 1994 avant d’être proposé au propriétaire actuel.

NeXT a été racheté par Apple en 1997, ramenant Jobs dans l’entreprise. En 2000, Jobs était officiellement PDG d’Apple.

De nombreux autres objets de la vente aux enchères étaient liés à Jobs, y compris une carte de visite de l’époque où il travaillait chez NeXT (qui s’est vendue 4 080 $ US) et une collection d’objets personnels de son bureau chez NeXT, y compris plusieurs magazines et une bande vidéo des faits saillants de une présentation de 1990 par Jobs (qui s’est vendue 5 100 $ US).