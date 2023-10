Ordinateur portable Microsoft Surface Go 3

Le premier Surface Laptop Go que j’ai examiné en 2020 commençait à 550 $. La deuxième version, de 2022, commençait à 600 $. Pendant ce temps, le nouveau Surface ordinateur portable Go 3 de Microsoft passe à un prix de départ de 800 $. C’est de l’inflation pour vous, je suppose.

Mais c’est aussi en grande partie le même système, oui, mis à jour avec des processeurs plus récents et des options de configuration haut de gamme, mais le corps, l’écran et le clavier restent les mêmes. Le design, fait d’aluminium et de résine composite polycarbonate, reste l’un des ordinateurs portables économiques les plus beaux et les plus agréables que j’ai essayés, même si le nouveau prix de départ le place à la limite de ce que vous considérez comme un ordinateur portable économique. .

Photo: Dan Ackerman

En fait, la configuration que nous avons testée ici aux Gizmodo Labs était la mise à niveau à 999 $, avec plus de RAM et de stockage, et pour les mêmes 999 $, vous pouvez obtenir un MacBook Air M1 (légèrement daté).

Parmi les deux configurations disponibles, je choisirais par défaut la plus chère, car c’est le seul moyen d’obtenir 16 Go de RAM, ce dont vous aurez besoin pour une expérience Windows 11 fluide. Les deux versions disposent d’un SSD de 256 Go.

Mes principaux problèmes avec ce petit ordinateur portable de voyage, par ailleurs très joli, sont les suivants :

L’écran de 12,4 pouces a une faible résolution de 1 536 x 1 024, alors que même les ordinateurs portables les plus économiques peuvent généralement tenir dans un écran Full HD (1 920 x 1 080).

Le clavier n’est pas rétroéclairé, ce qui devrait être une évidence à partir de 800 $, et le gris foncé sur vert foncé (Microsoft appelle la couleur sage) permet de perdre facilement la trace des touches dans des conditions de faible éclairage.

Les ports sont maigres. Vous obtenez un seul USB-A, un seul USB-C, une prise casque et un emplacement pour la prise d’alimentation magnétique exclusive de Microsoft.

Il comprend une webcam 720 de résolution inférieure, alors que presque tous les nouveaux ordinateurs portables sont passés aux webcams Full HD.

Cela dit, il s’agit toujours d’un ordinateur portable bien construit et relativement puissant pour le prix, notamment grâce au passage des anciennes puces Intel de 11e génération aux nouvelles puces Intel de 12e génération, bien que pour l’instant, seuls les plus sophistiqués et les plus chers. Surface ordinateur portable Studio 2 obtient les dernières puces Intel de 13e génération.

Photo: Dan Ackerman

Du point de vue du design, cela reste l’un de mes ordinateurs portables ultraportables préférés, et même avec l’augmentation des prix, il ressemble à une machine plus chère. Le clavier et l’écran sont peut-être un peu plus petits que ce à quoi vous êtes habitué, mais j’ai trouvé l’expérience de frappe excellente, avec des touches épaisses et profondes qui vous donnent un claquement satisfaisant. Le pavé tactile est réparable et franchement meilleur que certains ordinateurs portables Windows plus chers que j’ai essayés.

Comme nous n’avons eu que le Ordinateur de surfacesur Aller 3 pendant quelques jours, considérez ceci comme nos premières impressions pratiques. Après une analyse comparative complète du système et des tests pratiques supplémentaires, nous reviendrons avec un examen complet et des recommandations d’achat.