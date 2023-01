Ordinateur portable HP Eco Edition conçu avec l’environnement à l’esprit

De nombreux fabricants d’ordinateurs portables ont fait de la durabilité une priorité ces dernières années, mais HP a décidé que le moment était venu pour un appareil dédié. Le « 14 pouces Laptop PC – Eco Edition » n’a pas le nom le plus accrocheur, mais il a clairement été créé avec l’environnement à l’esprit.

Alors, que fait cet ordinateur portable différemment des autres ? Il a un châssis en métal et en plastique comme de nombreux autres appareils de 14 pouces, mais la clé est de savoir où ces matériaux proviennent.

HP affirme que jusqu’à 25% de l’ensemble de l’ordinateur portable est fabriqué à partir de plastiques recyclés post-consommation – en d’autres termes, du plastique que vous avez recyclé à la maison. C’est légèrement inférieur au chiffre de 30 % cité par Acer pour ses appareils Aspire Vero l’année dernière, mais toujours loin devant la plupart des ordinateurs portables 14 pouces.

Étant donné que l’écran en verre recyclable constitue une grande partie de tout ordinateur portable, ce n’est pas mal du tout. Bien qu’ils soient en quantités beaucoup plus petites, il est également intéressant d’apprendre que de l’huile de cuisson usagée (au dos de la couverture) et même du marc de café ont été utilisés dans sa production.

Il convient de mentionner que la peinture est à base d’eau, largement considérée comme la plus respectueuse de l’environnement en raison de ses faibles émissions.

CV

Bien sûr, HP a essayé de s’assurer que l’expérience utilisateur n’est pas compromise à la suite du passage à ces matériaux. L’édition Eco est alimentée par le nouveau processeur 13 d’Intele-gen CPU, avec des options pour Core i3, i5 ou i7. Cependant, notez que les modèles les moins chers utilisent des graphiques intégrés UHD plutôt que l’Iris Xe plus performant.

Cependant, vous voudrez probablement passer du SSD de 128 Go d’entrée de gamme, avec des options allant jusqu’à 1 To.

Il y a deux choix en ce qui concerne ce panneau 14 pouces – QHD (2560×1440) ou Full HD (1920×1080). Les deux sont des écrans IPS et adoptent le format d’image traditionnel 16:9.

Les autres caractéristiques à noter incluent une webcam Full HD avec deux micros, une batterie de 41 Wh et une sélection de ports étonnamment bonne, avec 1x USB-C, 2x USB-A, HDMI pleine taille et prise audio 3,5 mm. Cependant, la charge rapide repose sur une broche intelligente AC séparée.

Essentiellement, l’Eco Edition ressemble à un ordinateur portable solide de tous les jours qui se trouve être bon pour l’environnement. Que vous en achetiez un dépendra de son prix, que HP n’a pas encore révélé.

La société est également très vague en ce qui concerne la disponibilité, déclarant simplement qu’elle sera disponible « cet été ». Mis à part HP lui-même, il n’est pas non plus clair quels autres détaillants stockeront l’appareil.

En ce qui concerne la durabilité, les nouveaux PC tout-en-un 24 pouces et 27 pouces de HP méritent une mention. Ils utilisent plus de 40 % de plastique recyclé sur le boîtier de l’ordinateur, 75 % d’aluminium recyclé sur le support de bras et uniquement du polyester récupéré sur la base du support.

Et lorsque vous avez terminé avec des produits HP, vous pouvez utiliser HP Planet Partners pour les réutiliser ou les recycler et éviter de créer plus de déchets électroniques.

