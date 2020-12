Il y a eu une concurrence féroce pour la place convoitée de l’ordinateur portable de l’année de Tech Advisor. Mais en fin de compte, il s’agissait du meilleur équilibre entre fonctionnalités et coût – et aucun appareil ne le fait mieux que le Honor MagicBook 14, au prix très abordable de 549,99 £.

Le MagicBook 14 original a été lancé au début de l’année et constituait le premier grand pas de la société sur le marché occidental des ordinateurs portables. Plus tard dans l’année, nous avons également vu une version rééditée avec des spécifications améliorées et quelques modifications mineures pour justifier son prix légèrement plus élevé de 669 £.

Les deux générations d’ordinateur portable se sentent premium, avec un écran 14 pouces (bien qu’il existe également un modèle 15 pouces disponible), un écran LCD IPS 1080p et des cadres très minces. La finition extérieure en aluminium a l’air et se sent haut de gamme, et l’appareil est suffisamment léger pour être facilement portable. Le clavier dispose également d’une webcam pop-up cachée, permettant une couche supplémentaire de confidentialité pour les utilisateurs.

La durée de vie de la batterie est excellente sur cet ordinateur portable, avec une durée impressionnante de 13 heures de lecture vidéo continue lors de nos tests internes. Cela signifie qu’il gérera facilement une journée complète de travail, et plus encore, dans une utilisation quotidienne réelle.

Les performances sont tout aussi impressionnantes, car le MagicBook 14 rafraîchi contient un puissant processeur Ryzen 5 4500U, associé à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cela en fait un excellent appareil polyvalent pour le travail et la productivité tout en étant capable d’exécuter des jeux étranges ou des programmes lourds tels que les logiciels Adobe.

Bien sûr, si vous préférez des performances légèrement plus légères et un prix moins cher, vous pouvez toujours opter pour la version originale moins chère, qui dispose d’un processeur Ryzen 5 3500U de la génération précédente et d’un stockage de 256 Go. Bien qu’il s’agisse d’un modèle plus ancien, il s’agit toujours d’un excellent appareil qui partage la plupart des mêmes fonctionnalités remarquables du MagicBook mis à jour.

Si vous souhaitez mettre la main sur le Honor MagicBook 14, voici tous les endroits où vous pouvez le récupérer dès maintenant:

Détaillant Prix Livraison Comparaison des prix de plus de 24000 magasins dans le monde Voir plus de prix

Nous avons aussi adoré …

Alors que le Honor MagicBook 14 était notre choix préféré de l’année, il y a quelques autres appareils qui méritent d’être mentionnés.

Le Pixelbook Go est sans doute le meilleur Chromebook du marché à l’heure actuelle, avec un design élégant et raffiné et une interface Chrome OS facile à utiliser. Cependant, les modèles haut de gamme sont chers.

Les MacBook d’Apple ont également subi un changement dans les processeurs, passant d’Intel à la propre puce M1 d’Apple. Ce commutateur a augmenté la durée de vie de la batterie, les graphiques, la vitesse et les performances du MacBook Air et du MacBook Pro, et pourrait être le plus grand bouleversement de l’industrie des ordinateurs portables depuis des années.

Enfin, il y a le Huawei MateBook 14, qui est essentiellement une version plus premium du MagicBook 14. Il est légèrement plus cher, à partir de 689 £ au moment de la rédaction, mais pour cela, vous obtenez des options de processeur plus puissantes et un plus mince , plus de construction premium.

Nous annonçons toujours le reste de nos choix de prix 2020, mais jusqu’à présent, nous avons révélé la meilleure technologie TV, tablette et audio de l’année jusqu’à présent, alors assurez-vous de les vérifier.

Articles connexes pour plus de lecture