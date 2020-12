Lenovo a lancé son nouvel ordinateur portable de jeu Legion 5 en Inde. Le Lenovo Legion 5 a été proposé au prix de Rs 75 990 et plus et est alimenté par un processeur AMD Ryzen 5 4600H à six cœurs avec 4 Go de RAM DDR6 et jusqu’à une carte graphique discrète Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. L’ordinateur portable dispose également d’un écran 120 Hz et offrirait jusqu’à 8 heures d’autonomie sur une seule charge. Le Lenovo Legion 5 dispose d’un système de haut-parleurs Harman Kardon et est livré avec l’intégration Dolby Atmos.

Le Lenovo Legion 5 a été lancé dans une seule option de couleur Phantom Black et peut être acheté sur Lenovo.com dans un premier temps. Les clients peuvent également acheter le Lenovo Legion 5 auprès de revendeurs hors ligne. La société a annoncé qu’elle proposerait bientôt l’ordinateur portable de jeu Lenovo Legion 5 sur d’autres plates-formes partenaires en ligne et des magasins de détail. Le Lenovo Legion 5 est livré avec Windows 10 préchargé et dispose d’un écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution de 1920×1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’ordinateur portable est alimenté par un processeur AMD Ryzen 5 4600H à 3,00 GHz (Max Boost jusqu’à 4,00 GHz) associé à 4 Go de RAM DDR6. Les acheteurs peuvent opter pour une carte graphique distincte Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Il y a 256 Go de stockage SSD et 1 To de stockage sur disque dur.

Entre autres fonctionnalités, il existe un mode hybride qui prolonge la durée de vie de la batterie du Lenovo Legion 5. De plus, le Lenovo Legion 5 est équipé du clavier Lenovo Legion TrueStrike avec touches rétroéclairées et du Lenovo Legion Coldfront 2.0 pour une efficacité thermique. De plus, il existe une charge rapide Rapid Charge Pro et Lenovo Q-Control 3.0 pour contrôler la consommation d’énergie et la vitesse du ventilateur.