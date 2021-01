Le fabricant d’ordinateurs taïwanais Asus a lancé son nouvel ordinateur portable de jeu, le ROG Zephyrus G15, qui a été mis à jour avec un nouveau processeur AMD Ryzen série 5000. Asus a mis à jour son ordinateur portable de jeu avec le processeur AMD Ryzen 7 5800HS en Chine, selon une liste Amazon récemment repérée. L’ordinateur portable 15,6 pouces est livré avec un écran FHD 16: 9 avec antireflet. L’Asus ROG Zephyrus G15 avec le numéro de modèle GA503QS a été vendu au prix de 14 862 CNY (environ 1,67 000 Rs) en Chine, selon la liste maintenant mise à jour de l’ordinateur portable qui cache le prix.

L’Asus ROG Zephyrus G15 est alimenté par un processeur AMD Ryzen 7 5800U à 3,0 GHz associé à 16 Go de RAM, ainsi que 512 Go de stockage SSD NVMe PCIe. Les tâches graphiques sont gérées par le GPU GeForce RTX 3080 de Nvidia. Il pourrait également y avoir une option de 8 Go et 16 Go de mémoire graphique. L’ordinateur portable est livré avec Windows 10 Home préchargé et dispose d’un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui est intéressant de manière intéressante par rapport à l’Asus ROG Zephyrus G15 de l’année dernière qui avait un écran 240 Hz. Il est supposé qu’Asus pourrait également apporter une version 4K de l’ordinateur portable.

La liste Amazon a également montré que le nouvel Asus ROG Zephyrus G15 GA503QS comprendrait une batterie de 90Wh et disposerait du Wi-Fi 802.11ac et du Bluetooth. On suppose que l’Asus ROG Zephyrus G15 GA503QS sera dévoilé au CES 2021, qui débutera le 11 janvier.

Asus a récemment lancé son nouvel AdolBook 13 alimenté par le processeur Intel i5 de 11e génération en Chine. L’Asus Adolbook 13 (2021) est livré avec Windows 10 Home pré-installé et dispose d’un écran IPS antireflet Full HD 13,3 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 16: 9. L’ordinateur portable est alimenté par le processeur Intel Core i5-1135G7 de 11e génération avec 16 Go de RAM LPDDR4X qui n’est pas extensible. En termes de stockage, l’Asus Adolbook 13 (2021) est livré avec 512 Go de stockage SSD NVMe PCIe 3.0.