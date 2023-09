Ordinateur de poche de jeu Lenovo Legion Go annoncé avec un écran LCD 144 Hz, des contrôleurs détachables et des chipsets Ryzen série Z1

Lenovo entre dans l’espace des jeux portables Windows avec son propre concurrent – ​​le Legion Go. Cette centrale de jeu dispose d’un écran LCD de 8,8 pouces avec une résolution QHD+ (1 600 x 2 560 px) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le panneau à écran tactile offre un rapport hauteur/largeur de 16:10 et une luminosité jusqu’à 500 nits et prend en charge différentes résolutions de 1600p à 800p et peut réduire le taux de rafraîchissement à 60 Hz pour une meilleure gestion de l’énergie.







Lenovo Légion Go

Lenovo s’est inspiré de la Nintendo Switch et a équipé le Legion Go de contrôleurs détachables appelés Legion TrueStrike et d’une béquille. Les contrôleurs sont dotés de joysticks à effet Hall et d’une multitude de boutons, dont un pavé tactile, 10 gâchettes d’épaule remappables et une molette de défilement.

Lenovo est même allé plus loin et a ajouté un module de base de contrôleur qui se fixe au bon contrôleur via des aimants et vous permet de soutenir le contrôleur et de l’utiliser comme souris. Le contrôleur droit possède un capteur optique en bas, tout comme une vraie souris.









Module de base du contrôleur de Legion Go

Lenovo a opté pour les chipsets de la série Ryzen Z1 d’AMD et vous pouvez configurer jusqu’à un Z1 Extreme. Le côté GPU est couvert par les graphiques RDNA 3. Legion Go est configurable avec jusqu’à 1 To de SSD PCIe Gen4 et vous disposez également d’un emplacement pour carte microSD prenant en charge jusqu’à 2 To de stockage supplémentaire. Tous les modèles sont livrés avec 16 Go de RAM LPDDR5x fonctionnant à 7 500 MHz.

Le refroidissement est assuré par un système de refroidissement thermique dédié composé d’un ventilateur à pales en polymère liquide qui atteint un maximum de 25 dB tout en exécutant 25 W de puissance graphique totale (TGP) en mode personnalisé. En termes d’E/S, vous disposez de deux ports USB-Type C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0), d’un emplacement microSD et d’une prise audio 3,5 mm. Legion Go dispose également d’une connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Le côté logiciel est couvert par Windows 11 Home avec une surcouche spéciale appelée Legion Space. C’est ici que vivent tous vos jeux et lanceurs et Lenovo propose également un abonnement Xbox Game Pass Ultimate gratuit de trois mois avec chaque ordinateur de poche Legion Go.

Legion Go est équipé d’une batterie à deux cellules de 49,2 Wh qui prend en charge une charge rapide promettant une charge de 0 à 70 % en 30 minutes. Legion Go prend également en charge le mode de dérivation d’alimentation lorsque vous jouez lorsque vous êtes branché sur le secteur, ce qui permet de préserver la batterie. Lenovo l’expédie avec un chargeur PD de 65 W.

Lenovo Legion Go commencera à 699 $/799 € pour le modèle de base et sera disponible à partir de novembre.

