Orchestre de jeunes se produisant dans tout l’Okanagan

L’Okanagan Symphony Youth (OSYO) est prêt à amener ses talentueux musiciens sur les scènes de l’Okanagan lors de sa série de concerts d’automne.

L’OSYO est en spectacle à Vernon le samedi 26 novembre à l’église Trinity Valley à 15 h.

L’OSYO est composé de 50 jeunes de l’Okanagan, dirigés par les co-chefs d’orchestre Dennis Colpitts et Rosemary Thomson.

Dans d’autres nouvelles d’OSYO, l’orchestre s’est associé à Habitat pour l’humanité pour un spectacle au ReStore à Kelowna. Organisé dans le spacieux ReStore sur Enterprise Drive, l’OSYO a été enregistré en octobre lors de la Farandole pour la vidéo de la campagne de dons saisonniers d’Habitat, The Key of Possibility, mettant l’orchestre de jeunes – maintenant surnommé le ReStorchestra – sur une scène nationale. Le ReStore accepte et revend les dons de meubles neufs et d’occasion, d’appareils électroménagers, de décoration et de matériaux de construction pour l’amélioration de l’habitat. Tous les bénéfices financent Habitat for Humanity, qui aide les familles à accéder à la propriété abordable.

«Cette fête, nous présentons cet objectif à travers le récit de la musique, et tout comme un orchestre, Habitat pour l’humanité exige que les gens se réunissent pour créer quelque chose de spécial», a déclaré Jack Shaw, directeur du marketing et de la stratégie numérique pour Habitat pour l’humanité Canada.

Les billets pour ce concert et tous les autres concerts d’OSYO peuvent être achetés sur le site Web d’OSO ou à la porte.

Brendan Shykora

Musique liveVernon