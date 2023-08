Orca Lolita décède après 52 ans de captivité au Miami Seaquarium | Nouvelles du monde

Lolita, une orque détenue en captivité pendant plus d’un demi-siècle au Miami Seaquarium, est décédée à l’âge estimé de 57 ans d’une maladie rénale présumée.

Aussi connue sous le nom de Tokitae ou Toki, elle aurait été la deuxième plus vieille orque du monde.

Sa mort vendredi est survenue alors que ses soignants se préparaient à ce qu’elle retour à l’océan dans le futur proche.

Le Seaquarium a publié une déclaration disant que la baleine avait « commencé à montrer de sérieux signes d’inconfort » au cours des deux derniers jours, pour lesquels ils ont dit qu’elle avait été traitée « immédiatement et agressivement ».

Ils ont poursuivi: « Bien qu’elle ait reçu les meilleurs soins médicaux possibles, elle est décédée vendredi après-midi de ce que l’on pense être une maladie rénale. »

Le personnel a continué à l’appeler « une inspiration » et un « bel esprit », soulignant la nation Lummi (une tribu amérindienne basée dans l’État de Washington) qui, selon eux, « considérait sa famille ».

Le parc à thème a également partagé une courte vidéo sur les réseaux sociaux la montrant en train de faire des tours dans sa piscine et d’interagir avec ses gardiens.

Une vie en captivité

Lolita avait passé des décennies à jouer pour Miami foules après avoir été capturée à l’été 1970, alors qu’elle avait environ quatre ans, pendant une période de rafles mortelles d’orques.

Une orque qui serait sa mère, Ocean Sun, qui a maintenant 90 ans, continue de nager librement avec d’autres membres de leur clan dans les eaux entre l’État de Washington et le Canada.

Les militants des droits des animaux ont depuis passé des années à se battre pour que Lolita – qui pèse 5 000 livres (2 267 kg) – soit libérée de la captivité, où elle vivait dans un réservoir de 80 pieds sur 35 pieds (24 mètres sur 11 mètres) et de 20 pieds (6 mètres) de profondeur .

Elle a pris sa retraite du spectacle au printemps dernier comme condition de la nouvelle licence d’exposant du parc auprès du ministère américain de l’Agriculture et n’a pas été exposée publiquement depuis.

Plus tôt cette année, le propriétaire relativement nouveau du parc, The Dolphin Company, et l’organisation à but non lucratif Friends of Toki ont annoncé un plan pour la déplacer dans un enclos marin naturel dans le nord-ouest du Pacifique, avec le soutien financier du propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay.

‘J’ai le cœur brisé’

Répondant à sa mort, M. Irsay a déclaré: « J’ai le cœur brisé que Toki nous ait quittés.

« Son histoire a captivé mon cœur, tout comme des millions d’autres. J’ai été honorée de faire partie de l’équipe travaillant pour la ramener dans son foyer indigène, et je suis rassuré de savoir que nous avons considérablement amélioré ses conditions de vie au cours de la dernière année.

« Son esprit et sa grâce ont touché tant de gens. Repose en paix, cher Toki. »

Le président de The Dolphin Company, Eduardo Albor, a écrit sur les réseaux sociaux : « Pas un seul effort que nous ayons fait pour donner une opportunité à Lolita n’a été une perte de temps et d’argent. Mon cœur est vraiment brisé.

« Lolita m’a capturé depuis le 1er jour. Coup de foudre. Merci d’avoir fait [me] croire en ce que nous faisons. L’équipe de soins dirigée par Mike Partica et le Dr Reiderson sont de véritables héros. »

Tony Hillaire, le président de la nation Lummi – qui a passé des années à travailler pour obtenir la libération de Toki et pour retourner dans ses eaux natales – a déclaré : « La nation Lummi est attristée par la nouvelle que notre bien-aimé parent Orca est décédé à l’âge estimé. de 57 ans.

« Nos cœurs sont avec tous ceux qui sont touchés par cette nouvelle, nos cœurs sont avec sa famille.

« Nous sommes solidaires avec nos membres Lummi qui ont consacré leur cœur et leur âme à amener Sk’aliCh’elh-tenaut [Toki’s name in the Lummi language] maison. »

Ces derniers mois, de nouvelles améliorations avaient été installées pour mieux filtrer la piscine de l’orque et réguler la température de son eau.

Bien que la liberté de Lolita soit en vue, il y aurait encore eu des obstacles à surmonter, les régulateurs fédéraux et étatiques devant encore approuver les plans pour la déplacer, ce qui aurait pu prendre des mois ou des années.