Alerte spoil! Ce qui suit contient des détails de l’épisode du 14 avril de « The Masked Singer », y compris l’identité de la célébrité démasquée.

Pour la première fois cette saison, l’animateur de « Masked Singer » Nick Cannon a lancé le spectacle après une interruption due au COVID-19. Le comédien a fait un retour enthousiasmant la semaine dernière, posant et jouant le rôle d’un « Wildcard », le Bulldog, avant de révéler son identité.

En l’honneur de son retour, Ken Jeong et Nicole Scherzinger ont interprété un duo pour Cannon of Dionne Warwick « That’s What Friends Are For ». Les deux ont même adapté les paroles du maître de cérémonie.

Le spectacle a continué à célébrer l’hôte en utilisant un canon de t-shirt pour lancer des indices de Nick « Cannon » sur les détectives de l’émission, Jeong, Scherzinger, Jenny McCarthy et Robin Thicke, sur l’identité des célébrités du groupe A après les performances. La soirée a également dévoilé le dernier Wildcard de la saison, Yeti.

Voici comment tout s’est passé.

Juges séparés des poupées russes

Des indices: L’équipe a partagé que leur chemin vers le succès exigeait un travail acharné. Le groupe s’est produit dans des parkings, des terrains de softball et même des pizzerias, avant de se retrouver à la Maison Blanche en chantant pour le président. Le paquet d’indices comprenait également une référence aux Snow Owls de la saison dernière, mariés aux chanteurs Clint et Lisa Hartman Black.

Quatre poupées sont montées sur scène pour une interprétation de « Want to Want Me » de Jason Derulo, mais trois seulement avaient des micros. Suite à leur performance, le « Cannon » a tiré un tee-shirt avec le texte: « Ce qui se passe … vient autour. »

Suppositions: Scherzinger soupçonnait le groupe a cappella Pentatonix, tandis que Jeong pensait aux Jonas Brothers. McCarthy a choisi le boys band 98 Degrees.

Robopine révèle sa résilience

Des indices: Robopine a parlé de sa capacité à rebondir. « J’ai esquivé les pièges et j’ai surmonté tellement de fois où ma vie s’est presque effondrée », a-t-il déclaré. L’emballage présentait également un «6» peint à la bombe, les initiales «MM» ou «MW» et un calice ébloui avec un billet d’un dollar dedans.

Robopine a impressionné les panélistes en chantant « Killing Me Softly » de Roberta Flack. Son tee-shirt indice « Cannon » avait « AKA » imprimé dessus.

Suppositions: McCarthy a pensé à Jamie Foxx, animateur de « Beat Shazam », que Scherzinger a approuvé. Jeong a évoqué plusieurs acteurs dont Will Smith, Tom Cruise et Terrence Howard – le dernier Thicke était d’accord.

« Dis-moi quelque chose de bien » de Seashell est assez bon

Des indices: Seashell a déclaré qu’elle était considérée comme un modèle dans son paquet d’indices, qui comprenait également un magasin de fournitures de super-héros et des bouteilles de «suppléments de force».

« Quand j’étais plus jeune, les obus comme moi n’avaient pas beaucoup d’occasions d’être vus, mais j’ai combattu le courant qui coulait contre moi », a expliqué Seashell.

Sa version de « Tell Me Something Good » de Rufus et Chaka Khan a séduit le panel et grâce à l’astuce supplémentaire du Nick « Cannon », le panel était un pas de plus vers la découverte de l’identité de la star. Son t-shirt indiquait «Motown».

Suppositions: McCarthy a élevé les artistes musicaux Ashanti et Mýa. Scherzinger a prédit que l’actrice « Hustlers » Keke Palmer pourrait être à l’intérieur du costume. Pendant ce temps Thicke, ressentant le contraire de « Clueless », devina Alicia Silverstone.

Moment émouvant d’Orca avec Thicke

Des indices: Le paquet d’indices d’Orca rendait hommage à son héros, son défunt père. «J’ai toujours admiré mon père et quand je lui ai dit que j’allais être père aussi, cela lui a apporté tellement de joie», a déclaré Orca. « Même si sa santé se détériorait, il s’est concentré sur le baptême du bébé. »

Après avoir chanté « Every Rose Has Its Thorn » de Poison, Thicke et Orca se sont connectés sur la perte de leurs pères. (Le père du panéliste, la star de « Growing Pains » Alan Thicke, est décédé en 2016.) Orca a également révélé qu’il était le père de jumeaux de 10 ans, ce qui ressemblait à un indice plus important que son t-shirt qui disait « Purrrr ».

Suppositions: Les instincts de Jeong l’ont conduit vers le chanteur de Limp Bizkit Fred Durst et Billie Joe Armstrong de Green Day. McCarthy a mis son argent sur la star de « Hawkeye » Jeremy Renner.

Yeti, le dernier joker, n’est pas en cage

Des indices: Yeti, qui tenait du bois de chauffage dans son paquet d’indices, a révélé qu’il avait été élevé par «un village de femmes royales». Le clip mettait également en évidence des fruits, de la gelée et des cupcakes.

Sur scène, Yeti a présenté sa voix avec « If It Isn’t Love » de New Edition. Sa chemise faisait référence à la déesse grecque Aphrodite.

Suppositions: McCarthy croyait que Yeti était le chanteur de « One Wish » Ray J, tandis que Scherzinger croit fermement que c’est Justin Bieber. Jeong a pensé à l’ancien comédien « Saturday Night Live » Taran Killam.

L’élimination

À la fin du spectacle, Orca a été mis en mer.

Avant son démasquage, les premières impressions du panneau sur l’identité de la star ont été révélées et leurs dernières suppositions soumises. McCarthy a remplacé Dave Grohl des Foo Fighters pour la surfeuse Kelly Slater. Scherzinger a également initialement pensé à Grohl et a décidé de s’en tenir à cet instinct. Thicke a également conservé sa supposition initiale: Armstrong. Jeong a également aimé cette intuition et a échangé le chanteur Jon Bon Jovi pour Armstrong.

Orca s’est avéré être le chanteur du groupe de rock Sugar Ray, Mark McGrath.

« Je ne peux pas croire que je n’ai pas compris! » dit Scherzinger

Orca a partagé comment les suppositions le flattaient. «Dave Grohl? Bon Jovi? il a dit. « Ma tête est toujours aussi grosse qu’Orca en ce moment. »

« Tu es sorti en train de donner un coup de pied, mec, » complimenta Thicke. « Cette première représentation était électrisante. Alors félicitations! »

Les épisodes de « The Masked Singer » peuvent être visionnés sur le site Web de Fox.

