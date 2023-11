ORBITA-2 contrôlé par placebo montre que l’ICP atténue les symptômes de l’angor stable

PHILADELPHIE, PA — Plus de 6 ans après que l’essai ORBITA contrôlé par placebo a fait tourner la galaxie de la cardiologie interventionnelle, ORBITA-2, tentant d’isoler les effets du traitement par ICP seule, a montré qu’une stratégie invasive avec des stents à élution médicamenteuse réduit en fait symptômes chez les patients souffrant d’angor stable.

L’étude, qui a été présentée aujourd’hui comme un essai clinique de dernière minute lors des sessions scientifiques 2023 de l’American Heart Association (AHA) et publiée simultanément dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterreont découvert que l’ICP réduisait de manière significative le score des symptômes angineux – un avantage qui semblait dû à une réduction du nombre d’épisodes d’angine quotidiens – par rapport aux patients subissant une procédure placebo.

“Ce que nous constatons ici, c’est que l’angioplastie est plus efficace qu’une procédure placebo”, a déclaré au TCTMD l’investigatrice principale Rasha Al-Lamee, MBBS, PhD (Imperial College de Londres, Angleterre). “C’est toujours moins efficace que l’angioplastie sans insu dans les essais précédents, et elle laisse toujours 59 % des patients avec des symptômes, mais elle a certainement un effet.”

Les enquêteurs affirment que ce n’est qu’en éliminant l’utilisation de médicaments prescrits par les lignes directrices comme condition préalable à l’ICP qu’ils pourraient tester les effets du traitement sur les symptômes de l’angine de poitrine. D’une certaine manière, ORBITA et ORBITA-2 imitent les essais de dénervation rénale dans la mesure où ils testent les effets de l’ICP avec ou sans traitement médical optimal.

“Je pense que le résultat, ou le message final de cet essai, est qu’il existe désormais deux voies d’ICP qui ont toutes deux été testées en aveugle et contrôlées par placebo”, a déclaré Al-Lamee. « ORBITA nous a dit que l’effet de l’ICP en plus du traitement anti-angineux prescrit par les lignes directrices est beaucoup plus faible que ce à quoi on pourrait s’attendre. Cependant, l’effet de l’ICP en tant que procédure initiale peut être celui où vous voyez le plus grand bénéfice.

S’adressant aux médias, Martin Leon, MD (NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, New York, NY), a qualifié ORBITA-2 d’essai remarquable, notant que ses collègues chirurgiens lui demandaient depuis longtemps si l’ICP fonctionnait réellement. “Maintenant, je peux affirmer en toute confiance, grâce à un essai contrôlé par placebo, que l’ICP a certainement un impact”, a-t-il déclaré.

Roxana Mehran, MD (Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY), qui a modéré la séance d’essai de dernière minute, a eu une vision similaire des données. « PCI fonctionne, mesdames et messieurs », a-t-elle déclaré sous le rire du public de l’AHA. “Cela réduira l’angine de poitrine.”

Au TCTMD, Robert Yeh, MD (Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA), qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que la découverte selon laquelle l’ICP améliorait les symptômes des patients n’était pas une surprise pour les médecins qui s’occupent de patients souffrant d’angine de poitrine. , notant que lorsqu’un traitement, qu’il s’agisse d’une ICP ou d’un traitement médical, est proposé aux patients présentant des symptômes suffisamment graves, il y aura probablement un bénéfice. Dans l’étude ORBITA-2, les patients étaient assez symptomatiques et ne prenaient pas d’antiangineux au moment de la randomisation dans le cadre du protocole de l’étude, « on aurait donc pu s’attendre à une amélioration symptomatique », a-t-il déclaré.

Dans l’étude ORBITA originale, après le protocole de traitement agressif, la charge totale de l’angine était plus modeste, de sorte qu’il aurait pu être plus difficile de constater un bénéfice du traitement avec l’ICP, bien qu’il y ait eu des signes clairs d’amélioration de l’angine avec l’ICP par rapport aux médicaments, même dans cet essai. , dit Ouais.

De même, Pinak Shah, MD (Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA), a déclaré que les effets bénéfiques de l’ICP n’étaient pas inattendus. “Nous pensons tous que l’ICP devrait soulager les symptômes”, a-t-il déclaré au TCTMD. « Nous savons également que les médicaments peuvent aider à soulager les symptômes chez les patients atteints d’une maladie coronarienne stable. Ce que nous n’avions pas testé — et j’accorde beaucoup de mérite à cette équipe pour avoir étudié la question — c’est s’il existe ou non un effet de l’ICP indépendant des médicaments. Ces [placebo-controlled] les études ne sont pas faciles à faire.

William Boden, MD (École de médecine de l’Université de Boston/VA New England Healthcare System, MA), qui a dirigé le Essai COURAGE qui a montré que l’ICP ne réduisait pas le risque de décès, d’IM ou d’autres événements cardiovasculaires majeurs lorsqu’elle était ajoutée à un traitement médical chez des patients stables, a qualifié l’amélioration symptomatique d’ORBITA-2 de relativement « modeste ». Comme d’autres, il pense qu’un effet bénéfique était attendu étant donné que l’essai incluait des patients souffrant d’angine de poitrine importante, de maladie coronarienne obstructive et de confirmation physiologique d’un débit limité.

“Si vous réussissez à poser un stent dans l’artère, vous devez vous attendre à ce que ces patients ne présentent plus de symptômes”, a déclaré Boden au TCTMD. “Nous savons depuis 40 ans que c’est ce que fait le PCI – il soulage l’angine de poitrine – et je pense qu’ils l’ont démontré de manière assez concluante et très élégante, car ils ont évidemment contrôlé de nombreux facteurs ici.”

Boden a fait l’éloge du groupe de recherche, qui comprenait le chercheur principal Christopher Rajkumar, MBBS (Imperial College London), notant qu’ORBITA-2 était une étude multicentrique extrêmement difficile. « La façon dont ils l’ont mené mérite un énorme crédit. »

Deuxième essai contrôlé par placebo en orbite

En 2017, les chercheurs d’ORBITA ont laissé de nombreux cardiologues incrédules lorsqu’ils ont montré que la revascularisation coronarienne avec ICP était associée à un effet placebo significatif, provoquant toute une gamme de réactions, y compris des appels à un changement immédiat de pratique et lignes directrices. Dans cette étude, l’ICP pour la maladie d’un seul vaisseau chez 200 patients souffrant d’angor stable n’était pas meilleure qu’une procédure placebo en termes d’amélioration de la capacité d’exercice et des symptômes. Deux ans après ORBITA, les enquêteurs d’ISCHEMIA ont montré qu’une stratégie invasive avec chirurgie ICP ou PAC ne réduisait pas le risque d’événements cliniques graves par rapport à une stratégie conservatrice utilisant des médicaments.

Dans l’actuel NOUS et européen Selon les lignes directrices, les médicaments et l’ICP jouent un rôle de premier plan dans le traitement des patients symptomatiques de coronaropathie, le traitement anti-angineux optimisé étant considéré comme le traitement de première ligne (indication de classe 1) et l’ICP étant réservé à ceux qui échouent au traitement anti-angineux (également une indication de classe 1).

“J’ai toujours pensé que l’une des explications les plus probables du résultat surprenant d’ORBITA était que nous avions utilisé l’approche dirigée par des lignes directrices”, a déclaré Al-Lamee. « Ils prenaient en moyenne trois anti-angineux après avoir terminé la phase d’optimisation médicale, ce qui est bien plus que ce que l’on voit habituellement en pratique clinique. Ceux qui sont restés symptomatiques malgré le traitement anti-angineux pourraient avoir moins à gagner avec l’angioplastie, car nous sélectionnions désormais une population de patients pouvant avoir diverses raisons expliquant leurs douleurs thoraciques.

ORBITA-2 a isolé l’effet du traitement de l’ICP mais différait d’ORBITA sur d’autres points : il a duré 12 semaines au lieu de 6, le critère d’évaluation principal était un score de symptômes d’angine (par rapport à la durée d’exercice sur tapis roulant) et le mélange de patients comprenait ceux atteints de coronaropathie multi-vaisseaux. avec des preuves documentées d’ischémie dans au moins un territoire cardiaque.

Au total, 439 patients souffrant d’angine de poitrine ou d’un équivalent angineux ont été inscrits dans la phase d’évaluation des symptômes avant randomisation. Au cours de cette étape de 2 semaines, tous les médicaments anti-angineux ont été arrêtés et les patients ont été invités à signaler leurs symptômes quotidiens via une application smartphone. Seules les personnes ayant présenté au moins un épisode d’angine au cours de la phase d’évaluation ont procédé à la randomisation.

Les patients participant à l’essai ont subi une coronarographie avec isolation auditive à l’aide d’écouteurs supra-auriculaires et des évaluations physiologiques invasives. S’ils étaient randomisés pour recevoir une ICP, les patients subissaient une revascularisation angiographique et physiologique complète obligatoire des vaisseaux cibles ; le recours à l’imagerie intravasculaire a été recommandé.

Au final, 301 patients (âge moyen 64 ans ; 79 % d’hommes) ont été randomisés entre une ICP ou une procédure placebo. Au moment de l’inscription, 96 % présentaient des symptômes de SCC de classe II ou III et les patients prenaient en moyenne un médicament anti-angineux avant d’être arrêtés (l’équivalent de deux unités anti-angineuses standardisées). Quatre-vingts pour cent des patients présentaient une maladie monotronculaire, tandis que 17,0 % et 2,3 % souffraient respectivement d’une maladie bitronculaire et tritronculaire.

Amélioration du score des symptômes d’angine

À 12 semaines, le score des symptômes de l’angor (une échelle de résultats ordinaux comprenant le nombre d’épisodes d’angine signalés quotidiennement, les unités de médicaments anti-angineux et les dérogations de levée de l’insu de haut niveau pour l’angor intolérable, le SCA ou le décès) était significativement plus faible chez les patients ayant subi un traitement. PCI que ceux traités par placebo (2,9 contre 5,6 ; P. < 0,001). Le bénéfice résultait principalement d'une réduction du nombre d'épisodes d'angor quotidiens (0,3 contre 0,7 ; RC 3,44 ; IC à 95 % 2,0-5,9), sans différence significative observée entre les groupes dans le nombre de patients ayant reçu des médicaments anti-angineux (0,2 contre 0,3 unité ; OR 1,21 ; IC à 95 % 0,70-2,10).

Les critères d’évaluation secondaires se sont également améliorés avec PCI. Par exemple, la durée de l’exercice sur tapis roulant était plus longue avec l’ICP (700,9 contre 641,4 secondes) et la classe CCS évaluée par le médecin était inférieure (0,9 contre 1,7). L’amélioration de 60 secondes de la durée de l’exercice correspond à peu près à ce que les patients peuvent attendre de la prise d’un seul agent anti-angineux, a déclaré Al-Lamee. De plus, il y a eu des améliorations dans la fréquence du Seattle Angina Questionnaire (SAQ), les limitations physiques, la qualité de vie et l’absence d’angine de poitrine, ainsi que des améliorations de la qualité de vie évaluées avec le questionnaire EuroQOL.

La levée de l’insu pour l’angor intolérable s’est produite chez un seul patient du groupe placebo et aucun dans le bras ICP. Un SCA est survenu chez quatre patients randomisés dans le groupe ICP et six dans le groupe placebo. Dans un test en aveugle, les enquêteurs ont constaté que les patients et le personnel n’étaient effectivement pas au courant des traitements avant la sortie et à 12 semaines.

Connie Hess, MD (Université de médecine du Colorado, Aurora), qui a discuté de l’essai après la dernière présentation de l’essai clinique, a déclaré que « les résultats d’ORBITA-2 sont clairs ». En plus de l’amélioration symptomatique, peu d’événements indésirables ont été globalement signalés, a-t-elle déclaré. En termes de limites, Hess a souligné que le…