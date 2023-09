Orbit Books présente des conférences gratuites avec des écrivains de science-fiction et fantastique

Orbit Books, une marque de Hachette, a développé une série d’événements virtuels gratuits pour aspirer écrivains de science-fiction et fantastique. Les participants peuvent assister à l’un des 14 séances, étalées sur six semaines en octobre et début novembre, gratuitement. Le gamme de sujets des conseils essentiels sur construction du monde à un panneau sur comment écrire un roman tout en devant faire face au reste de la vie.

Le les sessions sont essentiellement une mini-convention pour écrivains, visant à donner à ceux qui ne savent pas par où commencer un cours complet sur l’écriture. Mais après avoir examiné la gamme complète de séminaires, quelques-uns se démarquent. J’ai peut-être une bonne quantité d’écriture à mon actif, mais vous pouvez être sûr de me trouver dans «Triangles amoureux et autres formes»avec ST Gibson, CL Clark, Josiah Bancroft et Melissa Caruso. Et je serais tellement déçu si je manquais

«Créer des cultures d’un autre monde» avec Ann Leckie, Suyi Davies Okungbowa, Essa Hansen et Davinia Evans, qui ont toutes récemment écrit des livres qui m’ont complètement transporté dans des univers entièrement nouveaux.

D’autres écrivains incroyables de la sphère Orbit Books organisent également de courts séminaires, sur un large éventail d’expériences, de la part de tous les lauréats. Leckie à Alex Jennings, qui a fait ses débuts époustouflants l’année dernière avec l’histoire de fantômes queer et évocatrice de la Nouvelle-Orléans La ballade des tombes périlleuses. Le communiqué de presse indique que ces auteurs travaillant sur SFF écrivent « dans une variété de sous-genres SFF, du space opera à l’horreur, en passant par l’épopée fantastique et la fantasy romantique ».

Si vous ne pouvez assister à aucune des sessions, vous devez quand même vous inscrire sur crowdcast et n’hésitez pas à soumettre vos questions à l’avance, car « les enregistrements seront disponibles après la fin de chaque session ».

