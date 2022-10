Orban s’engage à défendre la Hongrie contre l’UE

Le Premier ministre a promis de résister “lorsque de longues années d’oppression viendront”

La Hongrie a toujours résisté aux empires et leur a survécu, a déclaré le Premier ministre Viktor Orban en parlant des tentatives de l’UE de faire pression sur Budapest.

« Ne nous embêtons pas avec ceux qui tirent sur la Hongrie depuis l’ombre ou depuis les hauteurs de Bruxelles. Ils finiront là où leurs prédécesseurs l’ont fait », a déclaré Orban dimanche.

La déclaration est intervenue lors du discours du Premier ministre dans la ville occidentale de Zalaegerszeg, dédié au 66e anniversaire du début du soulèvement de 1956 dans la Hongrie alors communiste, qui a finalement été réprimé par l’Union soviétique.

« Nous étions ici lorsque le premier empire conquérant nous a attaqués, et nous serons ici lorsque le dernier s’effondrera. Nous le supporterons quand il le faudra et nous le repousserons quand nous le pourrons. Nous tirons des épées quand il y a une chance, et nous résistons quand viennent de longues années d’oppression », il a dit.

“Nous sommes victorieux même lorsque nous sommes vaincus” Orban a insisté.

Bruxelles accuse la Hongrie, qui est membre de l’UE depuis 2004, d’un bilan démocratique médiocre et de la corruption sous Orban, et a menacé le pays de coupes budgétaires.

Budapest a refusé de suivre la ligne générale du bloc sur le conflit ukrainien et a refusé d’envoyer des armes à Kiev, contrairement à de nombreux autres membres de l’UE. Il a également fréquemment critiqué les sanctions imposées à Moscou.

Vendredi, le haut responsable du ministère hongrois des Affaires étrangères, Tamas Menczer, a rejeté les appels de l’UE à la défaite de la Russie en Ukraine. Il doutait qu’un tel objectif puisse même être atteint et a insisté sur le fait que « Cette position pro-guerre de Bruxelles prolonge le conflit et la souffrance. C’est extrêmement dangereux et inacceptable.

Début septembre, Mikulas Bek, ministre tchèque des Affaires européennes, a averti que la position de la Hongrie sur la Russie pourrait théoriquement aboutir à sa sortie du bloc. Budapest “a parcouru un long chemin, atteint le bord d’un abîme, et maintenant il doit décider s’il doit reculer de ce bord ou risquer un saut,», a déclaré Beck.