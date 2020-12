Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a qualifié la conduite de l’eurodéputé Jozsef Szajer – pris dans une apparente orgie gay à Bruxelles – d ‘«incompatible avec nos valeurs», après la démission de Szajer du parti conservateur Fidesz d’Orban.

Szajer a démissionné de son poste dimanche, deux jours après que la police à Bruxelles a fait une descente dans une orgie réservée aux hommes pour avoir enfreint les règles de verrouillage et a trouvé l’eurodéputé s’éloignant d’un tuyau d’évacuation du parti de 25 hommes. Il a présenté des excuses mardi, appelant son « Faux pas » «Strictement personnel».

Szajer a ensuite complètement quitté le Fidesz, a déclaré mercredi le chef du parti Viktor Orban au journal hongrois Magyar Nemzet.

«Les actions de notre collègue adjoint, Jozsef Szajer, sont incompatibles avec les valeurs de notre famille politique», Orban a dit au journal. «Nous n’oublierons ni ne répudierons ses trente années de travail, mais son acte est inacceptable et indéfendable.

Le Fidesz est un parti de droite, fier de son attachement aux valeurs chrétiennes et familiales. L’homosexualité n’est pas interdite en Hongrie, mais le mariage homosexuel est interdit. Szajer lui-même a aidé à rédiger la nouvelle constitution hongroise en 2011, qui définissait explicitement le mariage comme étant entre un homme et une femme. Un amendement introduit le mois dernier garantissait que seuls les couples hétérosexuels pouvaient adopter des enfants.

Selon une enquête de 2019, moins de la moitié de la population hongroise pense que l’homosexualité «Devrait être accepté par la société.» Des attitudes similaires existent à l’égard de l’immigration et Orban a compté sur les votes de ces conservateurs sociaux pour rester au pouvoir depuis 2010, et plus tôt, entre 1998 et 2002.

En tant que tel, le «Gang bang» Le scandale a été cité dans les médias occidentaux comme un exemple de l’hypocrisie présumée de la droite hongroise. En Hongrie, Fidesz a tenté de minimiser l’histoire. Le parti a publié un communiqué appelant à sa démission en tant que député européen «La seule bonne décision», tandis que la ministre de la Justice Judit Varga a déclaré aux journalistes qu’après la démission, «Tout le reste est son affaire personnelle.»

